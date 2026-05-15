SANY Heavy Industry divulga o relatório de sustentabilidade de 2025

Relatório detalha avanços na eletrificação de produtos, gerenciamento ambiental e governança ESG

HONG KONG, 15 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A SANY Heavy Industry (600031.SH, 06031.HK) divulgou recentemente seu Relatório de Sustentabilidade de 2025, apresentando os avanços nas áreas de ESG, inovação, transição para uma economia de baixo carbono, desenvolvimento profissional e responsabilidade social. Em 2025, a empresa investiu aproximadamente US$ 724 milhões em P&D e US$ 39 milhões em iniciativas ambientais, enquanto projetos de eficiência energética geraram uma economia de US$ 10 milhões. A empresa também registrou ganhos mensuráveis em um amplo conjunto de indicadores ESG.

Destaques do Relatório de Sustentabilidade 2025 da SANY

No que diz respeito à inovação, os gastos com P&D representaram 5,79% da receita das principais atividades da SANY em 2025, impulsionados pelo crescimento contínuo da presença global da empresa no campo da pesquisa e de seu portfólio de propriedade intelectual. A SANY continuou acelerando a eletrificação de seu portfólio de produtos em resposta à crescente demanda relacionada à transição para uma economia de baixo carbono. As vendas de produtos de energia renovável totalizaram US$ 1,21 bilhão. A empresa também desenvolveu um portfólio inteligente de máquinas de construção abrangendo escavadeiras, caminhões-betoneiras, rolos, pavimentadores e guindastes. Apresentando controle remoto 5G, operação não tripulada e tecnologias de direção autônoma, os equipamentos inteligentes da SANY têm sido utilizados em mineração inteligente, construção civil e outras aplicações, possibilitando operações cada vez mais autônomas e inteligentes.

No âmbito das operações com baixas emissões de carbono e ambientalmente responsáveis, a SANY estabeleceu sistemas de gerenciamento ambiental, energético e ecológico em todo o grupo, tendo 12 das suas subsidiárias, o que representa 54,5% do total, obtido a certificação ISO 14001. Todas as subsidiárias receberam as licenças necessárias para a descarga de poluentes, enquanto as águas residuais, os gases de escape e os níveis de ruído das instalações cumpriram as normas aplicáveis. Além disso, 22 subsidiárias já produzem energia conectada à rede, com o consumo de energia limpa atingindo 77,37 milhões de quilowatts-hora e representando 14,7% do consumo total de energia da empresa.

No âmbito do desenvolvimento profissional e da responsabilidade social, a SANY continuou desenvolvendo sistemas de apoio aos funcionários e de desenvolvimento profissional que abrangem todo o seu ciclo de vida profissional. As mulheres representavam 14,3% dos cargos de alta gerência. Em 2025, a empresa concedeu incentivos aos funcionários no valor total de US$ 73,2 milhões e pagou US$ 46,5 milhões em incentivos de médio e longo prazo concedidos em anos anteriores. Além disso, realizou 4.841 sessões de treinamento profissionalizante, com uma taxa de participação dos funcionários de 94,6%, mantendo uma taxa de acidentes de 1,33 por mil funcionários. A empresa organizou 129 iniciativas comunitárias e beneficentes ao longo do ano e doou mais de US$ 3,13 milhões para causas sociais e filantrópicas, elevando o total acumulado de doações para mais de US$ 50,4 milhões.

A SANY afirmou que continua a integrar os princípios ESG no planejamento estratégico, na tomada de decisões operacionais e nas atividades diárias, apoiando a criação de valor a longo prazo tanto para os acionistas quanto para a sociedade.

Para ler o relatório na íntegra, acesse: https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0429/2026042906156.pdf

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FONTE SANY Group