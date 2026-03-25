SANY presenta el primer camión bomba híbrido inteligente del mundo

SHANGHÁI, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- SANY celebró recientemente en China un evento de lanzamiento de productos bajo el lema "Iniciando un nuevo capítulo con la innovación eléctrica inteligente", donde presentó el primer camión bomba híbrido inteligente del mundo, junto con otros nuevos modelos eléctricos inteligentes. El evento atrajo a cerca de 600 clientes, profesionales y representantes de los medios de comunicación, y la audiencia en línea superó el millón de personas.

SANY's Intelligent Hybrid Pump Truck Addressing Range Challenges

"Gracias a la continua inversión en I+D, estamos lanzando al mercado una nueva generación de productos, entre los que se incluyen el camión bomba híbrido inteligente, el camión hormigonera eléctrico y el camión bomba de 33 metros, todos ellos diseñados para abordar las preocupaciones de los clientes en torno a los costes energéticos y el alcance operativo", declaró Yuan Yue, presidente de la unidad de negocio de maquinaria para hormigón y carreteras.

El primer camión bomba híbrido inteligente del mundo que aborda los desafíos de autonomía

La bomba de mano híbrida inteligente de reciente lanzamiento combina un sistema de propulsión inteligente con un sistema híbrido de autonomía extendida, diseñado para superar los desafíos de larga data en la maquinaria de construcción eléctrica.

- Autonomía extendida: las pruebas demuestran que el vehículo alcanza una autonomía máxima de 1.400,5 kilómetros, con una capacidad de bombeo continuo de más de 650 metros cúbicos. Estableció récords en la industria con 84 días consecutivos de funcionamiento ininterrumpido, un volumen de bombeo acumulado superior a 120.000 metros cúbicos y un bombeo sostenido a alta presión de 20 MPa, lo que establece un nuevo referente en durabilidad para maquinaria de construcción.

- Eficiencia de costes: en condiciones operativas típicas de 50 a 100 metros cúbicos por día, los costes operativos se reducen entre un 50 y un 75%. Para operaciones con un promedio de 100 a 200 metros cúbicos por día, los costes se reducen entre un 30 y un 50%.

Mejoras en la eficiencia energética y la seguridad para aplicaciones en lugares de trabajo confinados

En el evento también se presentó la hormigonera eléctrica de 2026, que se centra en el bajo consumo de energía y la mayor seguridad.

El sistema de frenado inteligente EBI logra una tasa de recuperación de energía de hasta el 30%. Equipado con el paquete de seguridad más completo del sector, el camión incluye un sistema de detección de aislamiento con solo pulsar un botón que realiza el diagnóstico de fallos en tan solo tres minutos. Otras funciones de seguridad inteligentes incluyen la alerta de cambio involuntario de carril, el frenado de emergencia automático (AEB) hacia adelante y el frenado de emergencia automático (REB) en giros a la derecha, que en conjunto contribuyen a reducir los índices de accidentes entre un 15 y un 20%.

También se presentaron dos modelos compactos adicionales: la hormigonera eléctrica 206 y el camión bomba de 33 metros, destinados a obras más reducidas y aplicaciones de construcción rural.

Desde su enfoque en el desarrollo de tecnologías clave hasta su transición hacia soluciones eléctricas inteligentes, SANY continúa alineando sus esfuerzos con las iniciativas globales de bajas emisiones de carbono. Aprovechando su capacidad de innovación, el grupo integra cada vez más tecnologías eléctricas e inteligentes para impulsar la próxima evolución de las soluciones de bombeo.

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