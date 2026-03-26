SANY presenta el primer camión bomba híbrido inteligente del mundo

SHANGHÁI, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- SANY celebró recientemente un evento de lanzamiento de productos en China con el tema "Inicio de una nueva etapa con innovación eléctrica inteligente", donde presentó el primer camión bomba híbrido inteligente del mundo, así como otros novedosos modelos eléctricos e inteligentes. El evento reunió a casi 600 clientes del sector, profesionales y representantes de la prensa, y las visualizaciones en línea superaron la cifra de un millón.

Camión bomba híbrido inteligente de SANY para responder a los desafíos del alcance

"A través de inversiones constantes en I+D, traemos al mercado una nueva generación de productos, entre ellos el camión bomba híbrido inteligente, el camión mezclador eléctrico y el camión bomba de 33 metros, todos diseñados para responder a las preocupaciones de los clientes en relación con los costos energéticos y el alcance operativo", expresó Yuan Yue, presidente de la División Comercial de Maquinarias para Hormigón y Carreteras.

Primer camión bomba híbrido inteligente del mundo para responder a los desafíos del alcance

El camión bomba híbrido inteligente recientemente presentado combina una transmisión inteligente con un sistema híbrido con alcance extendido, diseñado para superar los problemas históricos en los equipos de construcción eléctricos.

- Alcance extendido: las pruebas muestran que el vehículo consigue un alcance máximo de 1.400,5 kilómetros, con una capacidad de bombeo continuo de más de 650 metros cúbicos. Establece nuevos récords en el sector al conseguir un funcionamiento ininterrumpido durante 84 días consecutivos, un volumen de bombeo acumulado superior a 120.000 metros cúbicos y un bombeo sostenido de alta presión a 20 MPa, con lo que establece un nuevo estándar de durabilidad en maquinarias de la construcción.

- Rentabilidad: en condiciones típicas de funcionamiento de 50 a 100 metros cúbicos diarios, los costos operativos se reducen entre un 50 % y un 75 %. En operaciones que logran como promedio entre 100 y 200 metros cúbicos por día, los costos se reducen entre un 30 % y un 50 %.

Mejoras en la eficiencia energética y la seguridad para usos en espacios estrechos de trabajo

El evento también presentó el camión mezclador eléctrico 2026, centrado en un bajo consumo energético y una mayor seguridad.

El sistema de frenado inteligente EBI (Electro-Hydraulic Brake Intelligence, Inteligencia de Frenado Electrohidráulico) consigue una tasa de recuperación de energía de hasta un 30 %. El camión está equipado con el paquete más integral del sector que prioriza la seguridad, al incluir detección de aislamiento con un botón que completa el diagnóstico de fallas en solo tres minutos. Entre otras capacidades de seguridad inteligente se incluyen la advertencia de salida del carril, el frenado de emergencia delantero con AEB (Autonomous Emergency Braking, frenado de emergencia autónomo) y el frenado de emergencia para giros a la derecha REB (Right-turn Emergency Braking, frenado de emergencia en giros a la derecha), que en conjunto ayudan a reducir los índices de accidentes entre un 15 % y un 20 %.

También se presentaron otros dos modelos compactos (el camión mezclador eléctrico 206 y el camión bomba de 33 metros), diseñados para su uso en espacios de trabajo más estrechos y obras de construcción en sitios rurales.

Desde su enfoque en el desarrollo de tecnologías centrales hasta su giro hacia soluciones eléctricas inteligentes, SANY continúa adaptando sus esfuerzos a las iniciativas mundiales para reducir las emisiones de carbono. Al aprovechar sus capacidades de innovación, el grupo logra una mayor integración de las tecnologías inteligentes y eléctricas para impulsar la próxima evolución de las soluciones de bombeo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941935/SANY_s__Intelligent_Hybrid_Pump_Truck_Addressing_Range_Challenges.jpg

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FUENTE SANY Group