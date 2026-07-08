Seaspan e Maersk avançam eficiência da frota por meio de programa estratégico de atualização de embarcações

SINGAPURA, 8 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Seaspan Corporation Pte. Ltd. (Seaspan), proprietária e operadora independente líder de ativos marítimos, anunciou uma colaboração estratégica aprofundada com a AP Moller - Maersk (Maersk), líder global em logística integrada e transporte de contêineres, focada em aumentar a eficiência de sua frota fretada a tempo.

Com base em mais de 20 anos de parceria confiável, as duas empresas estão desenvolvendo um programa abrangente de eficiência de embarcações em 18 embarcações fretadas a longo prazo para a Maersk. O programa visa desbloquear ganhos mensuráveis em eficiência de combustível, capacidade de carga, flexibilidade operacional e redução de emissões.

Como uma iniciativa fundamental, os parceiros desenvolveram em conjunto soluções de retrofit de alto impacto para quatro embarcações de 13.000 teu, representando um dos programas de atualização mais significativos para a frota compartilhada da Seaspan – Maersk.

A solução de retrofit consiste na instalação de um gerador de eixo para reduzir o consumo de combustível do motor auxiliar, uma otimização do desempenho do motor principal, uma nova hélice de alta eficiência e um dispositivo de pré-redemoinho para melhorar a eficiência da propulsão e a prontidão da captura de carbono para preparar a embarcação para futuras regulamentações de emissões. Além disso, a ponte de amarração será elevada para aumentar a capacidade de carga e o peso morto será aumentado para aumentar a capacidade de carga. Juntas, espera-se que essas medidas de modernização melhorem o custo do slot da embarcação em aproximadamente 10–13%, ao mesmo tempo em que aumentem a eficiência do combustível, o desempenho operacional e a prontidão regulatória.

Até o momento, os investimentos combinados em atualizações de frota para as 18 embarcações, concluídas e planejadas, são de aproximadamente US $ 75 milhões, com outras iniciativas em desenvolvimento para apoiar a descarbonização contínua e os ganhos de desempenho.

Separadamente, a WattSpan - uma parceira estratégica de joint-venture de tecnologia e engenharia marítima da Seaspan, com foco no desempenho de embarcações, eficiência energética e soluções de descarbonização - juntou-se à Maersk e ao Estaleiro Cosco na assinatura de um Memorando de Cooperação não vinculativo, estabelecendo uma estrutura de um ano para colaboração em atualizações de embarcações, melhorias de eficiência energética e tecnologias de descarbonização marítima. As iniciativas incluem, mas não estão limitadas a, desenvolvimento conjunto, compartilhamento de informações e execução futura de projetos sob acordos comerciais separados.

"Essa parceria reflete o tipo de colaboração prática e de alto impacto necessária para promover a descarbonização em todo o setor marítimo", disse Dimitrios Panagopoulos, diretor de operações de frota da Seaspan. "Ao trabalhar em estreita colaboração com a Maersk, a WattSpan e o Estaleiro Cosco, estamos combinando conhecimento técnico, visão operacional e investimento de longo prazo para melhorar o desempenho da embarcação hoje, enquanto preparamos nossa frota para os combustíveis e tecnologias do futuro. É um forte exemplo de como parcerias confiáveis podem proporcionar um progresso significativo em escala."

Anda Cristescu, chefe de fretamento e construção nova da Maersk, acrescentou: "Por muitos anos, a Seaspan tem sido uma parceira valiosa e fornecedora significativa de tonelagem para a frota da Maersk. Ao trabalhar em estreita colaboração com a Seaspan, pretendemos implementar atualizações de embarcações que reduzam os custos de combustível, reduzam as emissões de gases de efeito estufa e aumentem a capacidade de carga – o que aumenta a competitividade de nossa frota."

Sobre a Seaspan Corporation Pte. Ltd.

A Seaspan é a principal proprietária e operadora de ativos marítimos do mundo, focada em arrendamentos de longo prazo e com taxas fixas para as linhas de navegação mais importantes do mundo. Em 31 de março de 2026, a frota operacional da Seaspan consistia em 247 embarcações, considerando as novas construções ainda não entregues (incluindo duas transportadoras de etano muito grandes e quatro embarcações de guindaste de pórtico de escotilha aberta assinadas em abril de 2026), com uma capacidade total de aproximadamente 2,5 milhões de TEU em uma situação de entrega total.

Sobre a AP Moller Maersk

AP Moller - A Maersk é uma empresa de logística integrada que trabalha para conectar e simplificar as cadeias de suprimentos de seus clientes. Como líder global em serviços de logística, a empresa opera em mais de 130 países e emprega cerca de 100.000 pessoas.

FONTE Seaspan Corporation