Seaspan et Maersk améliorent l'efficacité de leur flotte grâce à un programme stratégique de modernisation des navires

SINGAPOUR, 8 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation Pte. Ltd. (Seaspan), l'un des principaux propriétaires et exploitants indépendants d'actifs maritimes, a annoncé un renforcement de sa collaboration stratégique avec A.P. Moller - Maersk (Maersk), leader mondial de la logistique intégrée et du transport maritime par conteneurs, s'est attaché à améliorer l'efficacité de sa flotte affrétée à temps.

S'appuyant sur plus de 20 ans de partenariat solide, les deux entreprises mettent en œuvre un programme complet d'optimisation de l'efficacité opérationnelle portant sur 18 navires affrétés à long terme par Maersk. Ce programme vise à générer des gains mesurables en matière de rendement énergétique, de capacité de chargement, de flexibilité opérationnelle et de réduction des émissions.

Dans le cadre de cette initiative phare, les partenaires ont développé conjointement des solutions de modernisation à fort impact pour quatre navires de 13 000 TEU, ce qui constitue l'un des programmes de modernisation les plus importants pour la flotte commune affrétée à temps par Seaspan et Maersk.

La solution de modernisation comprend l'installation d'un générateur sur arbre afin de réduire la consommation de carburant des moteurs auxiliaires, l'optimisation des performances du moteur principal, l'installation d'une nouvelle hélice à haut rendement et d'un dispositif de pré-tourbillonnement pour améliorer l'efficacité de la propulsion, ainsi que la mise en place d'une infrastructure de capture du carbone afin de préparer le navire aux futures réglementations en matière d'émissions. De plus, le pont d'arrimage sera surélevé afin d'augmenter la capacité de chargement, et le port en lourd sera accru pour améliorer la capacité de chargement. Dans l'ensemble, ces mesures de modernisation devraient permettre de réduire le coût par créneau du navire d'environ 10 à 13 %, tout en améliorant son rendement énergétique, ses performances opérationnelles et sa conformité réglementaire.

À ce jour, les investissements cumulés consacrés à la modernisation de la flotte des 18 navires, qu'ils soient déjà réalisés ou prévus, s'élèvent à environ 75 millions de dollars américains, et d'autres initiatives sont en cours d'élaboration afin de soutenir la décarbonisation continue et l'amélioration des performances.

Par ailleurs, WattSpan — partenaire stratégique de Seaspan au sein d'une coentreprise spécialisée dans les technologies et l'ingénierie maritimes, axée sur les performances des navires, l'efficacité énergétique et les solutions de décarbonisation — s'est joint à Maersk et à COSCO Shipyard pour signer un protocole de coopération non contraignant, établissant un cadre de collaboration d'un an portant sur la modernisation des navires, l'amélioration de l'efficacité énergétique et les technologies de décarbonisation maritime. Ces initiatives comprennent, sans s'y limiter, le développement conjoint, le partage d'informations et la mise en œuvre de futurs projets dans le cadre d'accords commerciaux distincts.

« Ce partenariat illustre le type de collaboration concrète et à fort impact nécessaire pour faire progresser la décarbonisation dans l'ensemble du secteur maritime », a déclaré Dimitrios Panagopoulos, directeur des opérations de flotte chez Seaspan. « En collaborant étroitement avec Maersk, WattSpan et COSCO Shipyard, nous allions expertise technique, connaissance opérationnelle et investissement à long terme afin d'améliorer les performances de nos navires dès aujourd'hui, tout en préparant notre flotte aux carburants et aux technologies de demain. » « C'est un excellent exemple qui montre comment des partenariats de confiance peuvent permettre de réaliser des progrès significatifs à grande échelle. »

Anda Cristescu, responsable de l'affrètement et de la construction navale chez Maersk, a ajouté : « Depuis de nombreuses années, Seaspan est un partenaire précieux et un fournisseur important de tonnage pour la flotte de Maersk. » « En collaborant étroitement avec Seaspan, nous souhaitons mettre en œuvre des améliorations sur nos navires qui permettront de réduire les coûts de carburant, de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et d'augmenter la capacité de chargement, autant de facteurs qui renforcent la compétitivité de notre flotte. »

À propos de Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan est le premier propriétaire et exploitant mondial d'actifs maritimes, spécialisé dans les contrats de location à long terme et à taux fixe destinés aux compagnies maritimes les plus prestigieuses au monde. Au 31 mars 2026, la flotte en service de Seaspan comptait 247 navires, selon une estimation pro forma tenant compte des nouvelles constructions non encore livrées (dont deux très grands méthaniers et quatre navires à grue à portique à écoutille ouverte commandés en avril 2026), pour une capacité totale de la flotte d'environ 2,5 millions d'EVP une fois toutes les livraisons effectuées.