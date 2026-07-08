Seaspan و Maersk تدفعان كفاءة الأساطيل من خلال برنامج استراتيجي لترقية السفن

سنغافورة ، 8 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "سيسبان كوربوريشن بي تي إي ليمتد" (Seaspan Corporation Pte.) (سيسبان) ، وهي شركة مستقلة رائدة في امتلاك وتشغيل الأصول البحرية ، عن تعاون استراتيجي معزز مع شركة "إيه بي مولر - ميرسك" (A.P. Moller - Maersk) (ميرسك) ، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة وشحن الحاويات ، يركز على تعزيز كفاءة أسطولها العامل بنظام الاستئجار محدد المدة.

بناءً على أكثر من 20 عامًا من الشراكة الموثوقة ، تقوم الشركتان بتطوير برنامج شامل لتحسين كفاءة السفن على مستوى 18 سفينة في ميثاق طويل الأجل لشركة "ميرسك". يهدف البرنامج إلى تحقيق مكاسب قابلة للقياس في كفاءة استهلاك الوقود وسعة الشحن والمرونة التشغيلية والحد من الانبعاثات.

كمبادرة مركزية، طور الشركاء بشكل مشترك حلول تحديث عالية التأثير لأربع سفن بسعة 13000 وحدة مكافئة لعشرين قدمًا ، مما يمثل أحد أهم برامج الترقية للأسطول المشترك لشركتيّ "سيسبان" - "ميرسك".

يتكون حل التحديث من تركيب مولد عمود لتقليل استهلاك الوقود للمحرك المساعد ، وتحسين أداء المحرك الرئيسي ، ومروحة دافعة عالية الكفاءة جديدة وجهاز تدوير مسبق لتحسين كفاءة الدفع ، واستعداد التقاط الكربون لإعداد السفينة للوائح الانبعاثات المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك ، سيتم رفع جسر الربط لزيادة سعة حمل البضائع ، وسيتم زيادة الوزن الميت لتعزيز قدرة التحميل. معًا ، من المتوقع أن تحسن تدابير التحديث هذه تكلفة فتحات السفن بنسبة 10-13٪ تقريبًا ، مع تحسين كفاءة استهلاك الوقود والأداء التشغيلي والاستعداد التنظيمي.

حتى الآن ، تبلغ الاستثمارات المشتركة في ترقية أسطول السفن الثمانية عشر ، المكتملة والمخطط لها ، حوالي 75 مليون دولار أمريكي ، مع المزيد من المبادرات قيد التطوير لدعم استمرار إزالة الكربون وزيادة الأداء.

بشكل منفصل ، انضمت شركة "واتسبان" (WattSpan) - وهي شريك المشروع المشترك الاستراتيجي للتكنولوجيا البحرية والهندسة لشركة "سيسبان" الذي يركز على أداء السفن وكفاءة الطاقة وحلول إزالة الكربون - إلى "ميرسك" وشركة "كوسكو شيبيارد" (COSCO Shipyard) في توقيع مذكرة تعاون غير ملزمة ، وتأسيس إطار لمدة عام للتعاون في ترقية السفن وتحسين كفاءة الطاقة وتقنيات إزالة الكربون البحرية. وتشمل المبادرات، على سبيل المثال لا الحصر، التطوير المشترك وتبادل المعلومات وتنفيذ المشاريع المستقبلية بموجب اتفاقيات تجارية منفصلة.

قال "ديميتريوس باناغوبولوس"، كبير مسؤولي عمليات الأسطول في "سيسبان": "تعكس هذه الشراكة نوع التعاون العملي عالي التأثير اللازم لتعزيز إزالة الكربون على مستوى الصناعة البحرية". من خلال العمل بشكل وثيق مع "ميرسك" و "واتسبان" و"كوسكو شيبيارد"، فنحن نجمع بين الخبرة التقنية والبصيرة التشغيلية والاستثمار على المدى الطويل لتحسين أداء السفن اليوم مع إعداد أسطولنا لأنواع الوقود والتقنيات المستقبلية. هذا مثال قوي على كيف يمكن للشراكات الموثوقة تحقيق تقدم مجدٍ على نطاق واسع."

وأضافت "أندا كريستسكو"، رئيس التأجير والبناء الجديد في "ميرسك" قائلةً: "على مدى سنوات عديدة ، كانت "سيسبان" شريكًا قيّمًا ومزودًا كبيرًا للحمولة الطنيّة لأسطول "ميرسك". من خلال التعاون الوثيق مع "سيسبان"، نهدف إلى تنفيذ تحديثات السفن التي تقلل من تكاليف الوقود وتقلل من انبعاثات غازات الدفيئة وتزيد من سعة الشحن ، وكلها عوامل تعزز القدرة التنافسية لأسطولنا."

نبذة عن Seaspan Corporation Pte. Ltd.

تُعد "سيسبان" المالك والمشغل الرائد عالميًا للأصول البحرية، مع تركيزها على تقديم عقود إيجار طويلة المدى بأسعار ثابتة لأبرز شركات الشحن في العالم. اعتبارًا من 31 مارس 2026، أصبح الأسطول العامل لدى "سيسبان" يتألف من 247 سفينة، على أساس افتراضي (Pro Forma) يشمل السفن الجديدة قيد الإنشاء غير المسلّمة، بما في ذلك ناقلتيّ إيثان عملاقتان (VLEC) وأربع سفن "مفتوحة العنابر مزودة برافعة قنطرية" (OHGC) جرى التعاقد عليها في أبريل 2026، مع سعة أسطول إجمالية تبلغ نحو 2.5 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدمًا (TEU) عند اكتمال التسليم.

حول AP . Moller Maersk

"إيه بي مولر - ميرسك" هي شركة لوجستية متكاملة تعمل على ربط وتبسيط سلاسل التوريد لعملائها. كشركة رائدة عالميًا في الخدمات اللوجستية ، تعمل الشركة في أكثر من 130 دولة وتوظف حوالي 100000 شخص.