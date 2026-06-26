A Seaspan divulga o Relatório de Sustentabilidade 2025, destacando o progresso contínuo na descarbonização, segurança e governança

SINGAPURA, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Seaspan Corporation Pte. Ltd. (Seaspan), principal proprietária e operadora independente de ativos marítimos, tem o prazer de anunciar o lançamento de seu Relatório de Sustentabilidade 2025, descrevendo o desempenho e o progresso da empresa em suas prioridades ambientais, sociais e de governança (ESG).

O relatório fornece uma visão geral abrangente das atividades da Seaspan de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, incluindo avanços na descarbonização, desempenho de segurança, desenvolvimento da força de trabalho e práticas de governança.

"Em um ano marcado por incertezas geopolíticas sem precedentes, complexidade regulatória e mudanças tecnológicas aceleradas, a Seaspan permaneceu focada na execução de nossas metas e na entrega de valor sustentável", disse Bing Chen, presidente do conselho, presidente e CEO. "Continuamos a apoiar os Dez Princípios do Pacto Global da ONU e a fazer progressos significativos em nossa jornada de descarbonização, mantendo um forte compromisso com a melhoria da segurança, o desenvolvimento de pessoas e a promoção da excelência operacional."

Destaques de 2025

Progresso de descarbonização: Em colaboração com os clientes, investimento contínuo na eficiência da embarcação e expansão da frota de combustível duplo, apoiado por dados fortalecidos e sistemas de relatórios para atender aos requisitos regulatórios em evolução.

Em colaboração com os clientes, investimento contínuo na eficiência da embarcação e expansão da frota de combustível duplo, apoiado por dados fortalecidos e sistemas de relatórios para atender aos requisitos regulatórios em evolução. Desempenho de segurança: resultados sólidos apoiados por treinamento direcionado, responsabilidade clara e uma cultura que capacita os funcionários a priorizar operações seguras.

resultados sólidos apoiados por treinamento direcionado, responsabilidade clara e uma cultura que capacita os funcionários a priorizar operações seguras. Pessoas e cultura: foco contínuo no bem-estar, retenção e diversidade dos funcionários, incluindo iniciativas para apoiar mulheres marítimas e a próxima geração de profissionais marítimos.

foco contínuo no bem-estar, retenção e diversidade dos funcionários, incluindo iniciativas para apoiar mulheres marítimas e a próxima geração de profissionais marítimos. Governança e conformidade: foco aprimorado em conduta ética, segurança cibernética e due diligence da cadeia de suprimentos, reforçando uma estrutura de governança sólida.

A sustentabilidade continua sendo fundamental para a estratégia de longo prazo da Seaspan, incorporada à forma como a empresa opera seus ativos, apoia seu pessoal e faz parceria com os clientes para fornecer serviços marítimos seguros, confiáveis e econômicos em todo o ciclo de vida.

A Seaspan está comprometida em atingir as metas de sustentabilidade de longo prazo com investimento contínuo, inovação e colaboração em todo o setor.

O Relatório de Sustentabilidade 2025 completo está disponível para download em: https://www.seaspancorp.com/esg

Sobre a Seaspan Corporation Pte. Ltd.

A Seaspan é a principal proprietária e operadora de ativos marítimos do mundo, focada em arrendamentos de longo prazo e com taxas fixas para as linhas de navegação mais importantes do mundo. Em 31 de março de 2026, a frota operacional da Seaspan consistia em 247 embarcações, considerando as novas construções ainda não entregues (incluindo duas transportadoras de etano muito grandes e quatro embarcações de guindaste de pórtico de escotilha aberta assinadas em abril de 2026), com uma capacidade total de aproximadamente 2,5 milhões de TEU em uma situação de entrega total.

FONTE Seaspan Corporation