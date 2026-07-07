Seaspan y Maersk mejoran la eficiencia de su flota con un programa estratégico de modernización de buques

SINGAPUR, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation Pte. Ltd. (Seaspan), propietario y operador independiente líder de activos marítimos, ha dado a conocer una colaboración estratégica reforzada junto a A.P. Moller - Maersk (Maersk), líder mundial en logística integrada y transporte marítimo de contenedores, centrada en mejorar la eficiencia de su flota fletada por tiempo.

Tras más de 20 años de colaboración de confianza, ambas compañías se proponen llevar a cabo el impulso del programa integral de eficiencia para 18 buques fletados a largo plazo por Maersk. El programa busca obtener mejoras significativas en la eficiencia del combustible, la capacidad de carga, la flexibilidad operativa y la reducción de emisiones.

Como iniciativa clave, los socios han desarrollado conjuntamente soluciones de modernización de alto impacto para cuatro buques de 13.000 TEU, lo que representa uno de los programas de actualización más importantes para la flota compartida de fletamento por tiempo de Seaspan y Maersk.

La solución de modernización consiste en la instalación de un generador de eje para reducir el consumo de combustible del motor auxiliar, la optimización del rendimiento del motor principal, una nueva hélice de alta eficiencia y un dispositivo de pre-remolino para mejorar la eficiencia de la propulsión, y la preparación para la captura de carbono, con el fin de que el buque cumpla con las futuras normativas sobre emisiones. Además, se elevará el puente de amarre para aumentar la capacidad de carga y se incrementará el peso muerto para mejorar la capacidad de carga. En conjunto, se espera que estas medidas de modernización mejoren el coste de ocupación del buque en aproximadamente un 10-13%, al tiempo que optimizan la eficiencia del combustible, el rendimiento operativo y el cumplimiento de la normativa.

Hasta la fecha, las inversiones combinadas dedicadas a la modernización de la flota de 18 buques, tanto las ya realizadas como las planificadas, ascienden a aproximadamente 75 millones de dólares estadounidenses, con nuevas iniciativas en desarrollo para impulsar la descarbonización y la mejora del rendimiento.

Por otra parte, WattSpan, socio estratégico de Seaspan en una empresa conjunta de tecnología e ingeniería marítima centrada en el rendimiento de los buques, la eficiencia energética y las soluciones de descarbonización, se ha unido a Maersk y al astillero COSCO para firmar un Memorando de Cooperación no vinculante, que establece un marco de colaboración de un año para la modernización de los buques, la mejora de la eficiencia energética y las tecnologías de descarbonización marítima. Las iniciativas incluyen, entre otras, el desarrollo conjunto, el intercambio de información y la ejecución de futuros proyectos en virtud de acuerdos comerciales independientes.

"Esta alianza refleja el tipo de colaboración práctica y de alto impacto necesaria para impulsar la descarbonización en toda la industria marítima", afirmó Dimitrios Panagopoulos, director de operaciones de Flota de Seaspan. "Al trabajar estrechamente con Maersk, WattSpan y el astillero COSCO, combinamos experiencia técnica, conocimiento operativo e inversión a largo plazo para mejorar el rendimiento de los buques hoy, al tiempo que preparamos nuestra flota para los combustibles y las tecnologías del futuro. Es un claro ejemplo de cómo las alianzas de confianza pueden lograr avances significativos a gran escala".

Anda Cristescu, directora de fletamento y construcción de nuevos buques en Maersk, añadió: "Durante muchos años, Seaspan ha sido un socio valioso y un importante proveedor de tonelaje para la flota de Maersk. Al trabajar estrechamente con Seaspan, nuestro objetivo es implementar mejoras en los buques que reduzcan los costes de combustible, disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero y aumenten la capacidad de carga, todo lo cual mejora la competitividad de nuestra flota".

Acerca de Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan es el principal propietario y operador de activos marítimos del mundo, especializado en arrendamientos a largo plazo y a precio fijo para las navieras más importantes del mundo. A 31 de marzo de 2026, la flota operativa de Seaspan constaba de 247 buques, pro forma sin incluir los buques de nueva construcción pendientes de entrega (entre ellos, dos buques de transporte de etano de gran tamaño y cuatro buques grúa pórtico de escotilla abierta firmados en abril de 2026), con una capacidad total de flota de aproximadamente 2,5 millones de TEU una vez entregada la totalidad de los buques.