Seaspan recebe o primeiro transportador de carro e caminhão de GNL de combustível duplo de 10.800 ceu

CINGAPURA, 12 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Seaspan Corporation ("Seaspan"), principal proprietária e operadora independente de ativos marítimos, tem o prazer de anunciar que o Glovis Lighthouse, o primeiro navio de sua série de novas construções de 10.800 ceu dual-fuel LNG Pure Car and Truck Car (PCTC), embarcou em sua viagem inaugural.

Glovis Lighthouse

O Glovis Lighthouse está entre um pequeno número de embarcações em todo o mundo a exceder 10.000 ceu, representando a maior classe de transportadores de automóveis disponíveis até o momento. A embarcação demonstra o compromisso da empresa em fornecer embarcações de última geração que combinam escala, eficiência e recursos de combustível prontos para o futuro.

Desenvolvido em colaboração com a Hyundai Glovis, líder global em logística automotiva, o navio possui 14 decks, incluindo quatro decks eleváveis, e sistemas de rampa eleváveis que melhoram a flexibilidade e a capacidade da carga e ajudam a reduzir a intensidade das emissões por veículo transportado.

O Glovis Lighthouse é alimentado por propulsão de GNL com duplo combustível e espera-se que reduza as emissões de carbono em aproximadamente 24% quando comparado aos combustíveis convencionais. Seu desempenho de eficiência energética excede significativamente os padrões regulatórios atuais. A embarcação também está equipada com sistemas de motor e combustível de última geração, bem como um gerador de eixo, para melhorar a eficiência geral e ajudar a minimizar o deslizamento de metano, posicionando-o entre os PCTCs ambientalmente mais avançados em operação atualmente.

A embarcação está pronta para metanol e amônia, apoiando estratégias de redução de emissões de longo prazo por meio de combustíveis alternativos, à medida que a disponibilidade se expande.

"A entrega do Farol Glovis é um momento decisivo para a Seaspan e uma demonstração clara de nossa capacidade de entregar ativos de classe mundial em escala", disse Bing Chen, presidente e CEO da Seaspan. "Esta embarcação estabelece uma nova referência para o mercado de PCTC - reunindo tamanho, eficiência e prontidão de transição de combustível para ajudar nossos clientes a liderar a próxima era da logística automotiva."

Entregue sob um contrato de longo prazo à Hyundai Glovis, o Glovis Lighthouse reflete o foco da Seaspan em parcerias com clientes que combinam inovação técnica com implantação confiável de ativos de longo prazo.

"Ao combinar escala, flexibilidade de carga e prontidão para a transição de combustível, esta série está bem posicionada para apoiar a evolução de longo prazo das cadeias globais de fornecimento automotivo", disse Kun Li, diretor comercial da Seaspan.

Sobre a Seaspan Corporation Pte. Ltd.

A Seaspan é a principal proprietária e operadora de ativos marítimos do mundo, focada em arrendamentos de longo prazo e com taxas fixas para as linhas de navegação mais importantes do mundo. Em 31 de março de 2026, a frota operacional da Seaspan consistia em 247 embarcações, considerando as novas construções ainda não entregues (incluindo duas transportadoras de etano muito grandes e quatro embarcações de guindaste de pórtico de escotilha aberta assinadas em abril de 2026), com uma capacidade total de aproximadamente 2,5 milhões de TEU em uma situação de entrega total.

Contato para a imprensa: Cailey Murphy, líder de comunicações corporativas da Seaspan Corporation Pte. Ltd., [email protected]

FONTE Seaspan Corporation