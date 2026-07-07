Seaspan und Maersk steigern die Flotteneffizienz durch ein strategisches Programm zur Modernisierung der Schiffe

SINGAPUR, 8. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation Pte. Ltd. (Seaspan), ein führender unabhängiger Eigentümer und Betreiber von Schiffen, hat eine vertiefte strategische Zusammenarbeit mit A.P. angekündigt. Moller – Maersk (Maersk), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich integrierter Logistik und Containerschifffahrt, konzentrierte sich auf die Steigerung der Effizienz seiner zeitgecharterten Flotte.

Aufbauend auf einer mehr als 20-jährigen vertrauensvollen Partnerschaft treiben die beiden Unternehmen ein umfassendes Programm zur Steigerung der Schiffseffizienz bei 18 Schiffen voran, die langfristig an Maersk verchartert sind. Das Programm zielt darauf ab, messbare Verbesserungen in den Bereichen Kraftstoffeffizienz, Ladekapazität, betriebliche Flexibilität und Emissionsminderung zu erzielen.

Als zentrale Initiative haben die Partner gemeinsam hochwirksame Nachrüstungslösungen für vier 13.000-TEU-Schiffe entwickelt, was eines der bedeutendsten Modernisierungsprogramme für die gemeinsame Zeitcharterflotte von Seaspan und Maersk darstellt.

Die Nachrüstlösung umfasst den Einbau eines Wellengenerators zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs der Hilfsmotoren, eine Leistungsoptimierung der Hauptmaschine, einen neuen hocheffizienten Propeller und eine Vorwirbelvorrichtung zur Verbesserung des Antriebseffizients sowie die Vorbereitung auf die CO₂-Abscheidung, um das Schiff für künftige Emissionsvorschriften gerüstet zu machen. Zudem wird die Zurrbrücke angehoben, um die Ladekapazität zu erhöhen, und die Tragfähigkeit wird gesteigert, um die Beladungsfähigkeit zu verbessern. Insgesamt sollen diese Nachrüstungsmaßnahmen die Slot-Kosten des Schiffes um etwa 10–13 % senken und gleichzeitig die Treibstoffeffizienz, die Betriebsleistung und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften verbessern.

Bis heute belaufen sich die bereits getätigten und geplanten Investitionen in die Modernisierung der Flotte der 18 Schiffe auf insgesamt rund 75 Millionen US-Dollar; weitere Maßnahmen zur Förderung der fortgesetzten Dekarbonisierung und zur Steigerung der Leistungsfähigkeit befinden sich derzeit in der Entwicklung.

Unabhängig davon hat WattSpan – ein strategischer Joint-Venture-Partner von Seaspan im Bereich maritime Technologie und Ingenieurwesen, der sich auf Lösungen für Schiffsleistung, Energieeffizienz und Dekarbonisierung konzentriert – gemeinsam mit Maersk und COSCO Shipyard eine unverbindliche Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die einen einjährigen Rahmen für die Zusammenarbeit bei Schiffsmodernisierungen, Verbesserungen der Energieeffizienz sowie Technologien zur Dekarbonisierung der Schifffahrt. Zu den Initiativen gehören unter anderem die gemeinsame Entwicklung, der Informationsaustausch und die künftige Durchführung von Projekten im Rahmen separater kommerzieller Vereinbarungen.

„Diese Partnerschaft spiegelt genau die Art von praxisorientierter, wirkungsvoller Zusammenarbeit wider, die erforderlich ist, um die Dekarbonisierung in der gesamten Schifffahrtsbranche voranzutreiben", sagte Dimitrios Panagopoulos, Chief Fleet Operations Officer bei Seaspan. „Durch die enge Zusammenarbeit mit Maersk, WattSpan und COSCO Shipyard bündeln wir technisches Fachwissen, betriebliche Erfahrung und langfristige Investitionen, um die Leistungsfähigkeit unserer Schiffe heute zu verbessern und gleichzeitig unsere Flotte auf die Kraftstoffe und Technologien der Zukunft vorzubereiten." „Dies ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie vertrauensvolle Partnerschaften in großem Maßstab bedeutende Fortschritte bewirken können."

Anda Cristescu, Leiterin der Bereiche Chartering und Neubau bei Maersk, fügte hinzu: „Seaspan ist seit vielen Jahren ein geschätzter Partner und ein wichtiger Anbieter von Tonnage für die Maersk-Flotte." „Durch die enge Zusammenarbeit mit Seaspan wollen wir Modernisierungsmaßnahmen an unseren Schiffen umsetzen, die die Treibstoffkosten senken, die Treibhausgasemissionen verringern und die Ladekapazität erhöhen – all dies trägt dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Flotte zu steigern."

Über die Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan ist der weltweit führende Eigentümer und Betreiber von Schiffen und konzentriert sich auf langfristige, festverzinsliche Charterverträge mit den weltweit bedeutendsten Reedereien. Zum 31. März 2026 bestand die operative Flotte von Seaspan aus 247 Schiffen, pro forma unter Berücksichtigung noch nicht ausgelieferter Neubauten (einschließlich zweier sehr großer Ethan-Tanker und vier Schiffe mit offenem Laderaum und Portalkran, die im April 2026 unter Vertrag genommen wurden), mit einer Gesamtflottenkapazität von rund 2,5 Millionen TEU bei vollständiger Auslieferung.