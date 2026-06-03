SEG Solar anuncia sua terceira fábrica nos Estados Unidos e se torna a maior fabricante nacional de energia solar, com capacidade de 10,6 GW

HOUSTON, 2 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A SEG Solar ("SEG"), uma das principais fabricantes americanas de módulos solares, anunciou hoje planos para desenvolver sua terceira unidade de fabricação nos Estados Unidos, na região metropolitana de Houston. A nova instalação, com capacidade de 4,6 gigawatts (GW), deverá elevar a capacidade anual planejada de fabricação de módulos solares da SEG Solar nos Estados Unidos para 10,6 GW, fortalecendo ainda mais sua posição como uma das maiores fabricantes nacionais de módulos solares e impulsionando sua estratégia de localização de longo prazo.

Como parte de sua contínua expansão nos Estados Unidos, a SEG Solar assinou um acordo com uma construtora local para desenvolver a nova instalação de 4,6 GW em um terreno com aproximadamente 106.800 metros quadrados, incluindo uma fábrica e um armazém. O anúncio ocorre antes da inauguração oficial da segunda fábrica de 4 GW da SEG Solar, prevista para 7 de agosto de 2026. A construção da terceira unidade está prevista para ser concluída até março de 2027, com o início da produção comercial esperado para maio de 2027.

A nova unidade está sendo planejada para apoiar a transição da SEG Solar para a tecnologia HJT de próxima geração, possibilitando a produção de módulos de alta eficiência alinhados às necessidades em evolução do mercado americano. A unidade também foi projetada para oferecer suporte à produção de módulos em conformidade com os requisitos de FEOC, por meio do fortalecimento da rastreabilidade da cadeia de suprimentos, do controle de materiais e da gestão de conformidade.

Para apoiar ainda mais sua expansão da manufatura nos Estados Unidos e fortalecer sua resiliência diante da evolução das políticas comerciais e das cadeias de suprimentos, a SEG Solar iniciou o planejamento de uma unidade de produção de lingotes e wafers na Indonésia. Essa integração vertical tem como objetivo garantir o fornecimento de componentes críticos e aumentar a resiliência da cadeia global de suprimentos da SEG Solar. A SEG Solar também está avaliando possíveis locais nos Estados Unidos para uma unidade dedicada à fabricação de células HJT, avançando ainda mais sua estratégia de localizar processos produtivos essenciais e fortalecer o controle sobre tecnologias solares de próxima geração.

Com a expansão de sua capacidade de produção de módulos nos Estados Unidos, a integração vertical da cadeia de suprimentos e a planejada transição para a tecnologia HJT, a SEG Solar continua apoiando a transição energética dos Estados Unidos com soluções solares confiáveis, em conformidade com os requisitos regulatórios e de alta eficiência.

Sobre a SEG Solar

Fundada em 2021, a SEG é uma fabricante líder de painéis fotovoltaicos verticalmente integrada, com sede em Houston, Texas, EUA, dedicada a fornecer módulos solares confiáveis e econômicos para os mercados de utilidade pública, comercial e residencial. Até o final de 2025, a SEG Solar havia enviado mais de 7,5 GW em módulos solares para todo o mundo e alcançado uma capacidade de produção de módulos de 6,5 GW.

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FONTE SEG Solar