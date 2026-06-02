SEG Solar Umum Kilang A.S. Ketiga, Menjadi Pengeluar Solar Domestik Terbesar dengan Kapasiti 10.6 GW

HOUSTON, 2 Jun 2026 /PRNewswire/ -- SEG Solar ("SEG"), pengeluar modul solar A.S. yang terkemuka, hari ini mengumumkan rancangan untuk membangunkan kemudahan pembuatan A.S. ketiga di Greater Houston, Texas. Kemudahan 4.6-gigawatt (GW) baharu itu dijangka meningkatkan kapasiti pembuatan modul A.S. tahunan terancang SEG kepada 10.6 GW, sekali gus mengukuhkan lagi kedudukan syarikat sebagai salah satu pengeluar modul solar domestik terbesar serta memajukan strategi penyetempatan jangka panjangnya.

Sebagai sebahagian daripada pengembangan di A.S. yang berterusan, SEG telah menandatangani perjanjian dengan sebuah syarikat pembinaan tempatan untuk membangunkan kemudahan 4.6 GW baharu di tapak seluas kira-kira 1.15 juta kaki persegi, termasuk sebuah kilang dan gudang. Pengumuman ini dibuat menjelang pembukaan besar-besaran kilang 4 GW kedua SEG, yang dijadualkan berlangsung pada 7 Ogos 2026. Pembinaan kemudahan ketiga itu dijangka siap menjelang Mac 2027, dengan pengeluaran komersial dijangka bermula pada Mei 2027.

Kemudahan baharu tersebut dirancang bagi menyokong peralihan SEG ke arah teknologi HJT generasi akan datang, sekali gus membolehkan pengeluaran modul berkecekapan tinggi sejajar dengan keperluan pasaran A.S. yang semakin berkembang. Kemudahan itu juga direka untuk menyokong pengeluaran modul yang mematuhi keperluan FEOC melalui pengukuhan kebolehkesanan rantaian bekalan, kawalan bahan dan pengurusan pematuhan.

Bagi menyokong lagi pengembangan pembuatan A.S. serta memperkukuh daya tahan di tengah-tengah dasar perdagangan dan rantaian bekalan yang berubah-ubah, SEG telah memulakan perancangan untuk membangunkan kemudahan jongkong dan wafer di Indonesia. Integrasi huluan ini bertujuan untuk menjamin komponen kritikal serta meningkatkan daya tahan rantaian bekalan global SEG. SEG turut menilai tapak A.S. yang berpotensi untuk membangunkan sebuah kemudahan pembuatan sel HJT khusus, seterusnya memajukan lagi strateginya untuk menyetempatkan proses pembuatan utama dan memperkukuh kawalan ke atas teknologi solar generasi akan datang.

Dengan kapasiti modul A.S. yang diperluas, integrasi rantaian bekalan huluan serta peralihan terancang ke arah teknologi HJT, SEG terus menyokong peralihan tenaga A.S. dengan penyelesaian solar yang boleh dipercayai, mematuhi peraturan dan berkecekapan tinggi.

Latar Belakang SEG Solar

Ditubuhkan pada tahun 2021, SEG ialah pengeluar PV bersepadu menegak terkemuka yang beribu pejabat di Houston, Texas, A.S. dan berdedikasi untuk menyediakan modul solar yang boleh dipercayai serta berkesan kos kepada pasaran utiliti, komersial dan kediaman. Menjelang akhir tahun 2025, SEG telah menghantar lebih 7.5 GW modul solar ke seluruh dunia dan mencapai kapasiti pengeluaran modul sebanyak 6.5 GW.

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