SEG Solar anuncia nova fábrica de módulos solares de 4 GW nos EUA

HOUSTON, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A SEG Solar ("SEG"), uma das principais fabricantes de módulos solares nos EUA, anunciou hoje que estabelecerá uma nova fábrica de módulos solares com capacidade de 4 gigawatts (GW) em Houston, Texas. Com base no sucesso de sua primeira fábrica de módulos solares de 2 GW, essa expansão aumentará a capacidade anual total de produção de módulos da SEG nos EUA para aproximadamente 6 GW. As operações comerciais da nova instalação devem iniciar no terceiro trimestre de 2026.

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A nova fábrica possui quase 500 mil pés quadrados e representa um investimento de mais de US$ 200 milhões, além da criação de até 800 novos empregos. Essa expansão faz parte da estratégia de localização de longo prazo da SEG e fará com que a empresa se torne uma das maiores fabricantes de módulos 100% pertencentes aos EUA. Os módulos produzidos localmente proporcionarão maior qualidade do produto, rastreabilidade e rapidez na entrega, aumentando o valor para parceiros e clientes.

"Essa nova instalação representa um marco importante para a SEG", afirmou Timothy Johnson, vice-presidente de operações da SEG Solar. "Ela fortalecerá ainda mais nossas capacidades de fabricação nos EUA, ao mesmo tempo em que apoiará a contínua inovação tecnológica. A fábrica foi projetada com flexibilidade para integrar tecnologias de próxima geração, incluindo HJT, à medida que a indústria evolui."

O anúncio segue o plano divulgado anteriormente pela SEG de desenvolver uma fábrica de lingotes e wafers de 5 GW na Indonésia, cuja construção deverá começar no segundo trimestre de 2026. Quando concluída, a SEG estará posicionada para fornecer módulos por meio de uma cadeia de suprimentos totalmente integrada abrangendo lingotes, wafers e células – um recurso cada vez mais importante no atual ambiente em evolução de políticas e comércio. A SEG foi validada como não PFE para fins de conformidade com a FEOC por diversas entidades independentes e, atualmente, fornece módulos com células solares não PFE.

Sobre a SEG Solar

Fundada em 2021, a SEG é uma fabricante líder de painéis fotovoltaicos verticalmente integrada, com sede em Houston, Texas, EUA, dedicada a fornecer módulos solares confiáveis e econômicos para os mercados de utilidade pública, comercial e residencial. Até o final de 2025, a SEG havia fornecido mais de 7,5 GW de módulos solares em todo o mundo e alcançado uma capacidade de produção de módulos de 6,5 GW.

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FONTE SEG Solar