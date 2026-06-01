SEG Solar ประกาศสร้างโรงงานแห่งที่ 3 ในสหรัฐฯ ก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตโซลาร์ในประเทศรายใหญ่ที่สุด ด้วยกำลังการผลิตรวม 10.6 กิกะวัตต์

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SEG Solar

02 Jun, 2026, 03:19 CST

ฮิวสตัน, 2 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- ในวันนี้ SEG Solar ("SEG") ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ประกาศแผนพัฒนาโรงงานการผลิตแห่งที่ 3 ในสหรัฐฯ ในเขตมหานครฮิวสตัน รัฐเท็กซัส โรงงานแห่งใหม่นี้จะมีกำลังการผลิต 4.6 กิกะวัตต์ (GW) และคาดว่าจะทำให้กำลังการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ต่อปีที่วางแผนไว้ในสหรัฐฯ ของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 10.6 กิกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของบริษัทในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ภายในประเทศรายใหญ่ที่สุด และเดินหน้าผลักดันกลยุทธ์การผลิตภายในประเทศในระยะยาวของบริษัท

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ภายใต้แผนการขยายธุรกิจในสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง SEG ได้ลงนามในข้อตกลงกับบริษัทก่อสร้างท้องถิ่นแห่งหนึ่ง เพื่อพัฒนาโรงงานแห่งใหม่ขนาด 4.6 กิกะวัตต์ บนพื้นที่ประมาณ 1.15 ล้านตารางฟุต ซึ่งประกอบด้วยอาคารโรงงานและคลังสินค้า การประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของโรงงานแห่งที่ 2 ของ SEG ซึ่งมีกำลังการผลิต 4 กิกะวัตต์ โดยมีกำหนดเปิดในวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ส่วนโครงการก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 3 นี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2570 และคาดว่าจะเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนพฤษภาคม 2570

โรงงานแห่งใหม่นี้ได้รับการวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของ SEG ไปสู่เทคโนโลยี HJT รุ่นใหม่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถผลิตแผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดสหรัฐฯ นอกจากนี้ โรงงานยังได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการผลิตโมดูลที่เป็นไปตามข้อกำหนด FEOC ด้วยการเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบตรวจสอบย้อนกลับของห่วงโซ่อุปทาน การควบคุมวัสดุ และการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ

เพื่อสนับสนุนการขยายกำลังการผลิตในสหรัฐฯ และเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินงานท่ามกลางนโยบายด้านการค้าและห่วงโซ่อุปทานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง SEG ได้เริ่มวางแผนสร้างโรงงานผลิตอินกอตและเวเฟอร์ในประเทศอินโดนีเซีย การบูรณาการการผลิตในส่วนต้นน้ำนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงในการจัดหาชิ้นส่วนสำคัญ และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานระดับโลกของ SEG ในขณะเดียวกัน SEG ยังอยู่ระหว่างการประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพหลายแห่งในสหรัฐฯ สำหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แบบ HJT โดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยผลักดันกลยุทธ์การผลิตภายในประเทศของบริษัทให้ครอบคลุมกระบวนการสำคัญมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งให้การควบคุมเทคโนโลยีโซลาร์รุ่นถัดไป

SEG ยังคงเดินหน้าสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของสหรัฐอเมริกา ด้วยโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นไปตามข้อกำหนด และมีประสิทธิภาพสูง ด้วยการขยายกำลังการผลิตแผงโซลาร์ในสหรัฐฯ การบูรณาการห่วงโซ่อุปทานต้นน้ำ และแผนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยี HJT

เกี่ยวกับ SEG Solar

SEG ก่อตั้งขึ้นในปี 2564 เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์ชั้นนำที่มีการดำเนินงานแบบบูรณาการตลอดห่วงโซ่การผลิต ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา และมุ่งมั่นในการจัดหาโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ที่เชื่อถือได้และคุ้มค่าต่อต้นทุนให้แก่ตลาดสาธารณูปโภค เชิงพาณิชย์ และที่อยู่อาศัย ณ สิ้นปี 2568 บริษัทได้จัดส่งแผงโซลาร์เซลล์ไปทั่วโลกแล้วมากกว่า 7.5 กิกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตแผงโซลาร์เซลล์รวมอยู่ที่ 6.5 กิกะวัตต์

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