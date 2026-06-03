SEG Solar anuncia su tercera fábrica en Estados Unidos y se convierte en el mayor fabricante nacional de energía solar con una capacidad de 10,6 GW

HOUSTON, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- SEG Solar ("SEG"), un fabricante líder de módulos solares en EE. UU., anunció hoy sus planes para desarrollar su tercera planta de fabricación en el área metropolitana de Houston, Texas, Estados Unidos. Se espera que la nueva planta de 4,6 gigavatios (GW) eleve la capacidad anual de fabricación de los módulos de SEG en EE. UU. a 10,6 GW, lo que reforzará aún más la posición de la empresa como uno de los mayores fabricantes nacionales de módulos solares y hará avanzar su estrategia de localización a largo plazo.

Como parte de su continua expansión en Estados Unidos, SEG ha firmado un acuerdo con una empresa constructora local para desarrollar la nueva planta de 4,6 GW en un terreno de alrededor de 1,15 millones de pies cuadrados, que incluye una fábrica y un almacén. El anuncio se produce antes de la gran inauguración de la segunda fábrica de SEG de 4 GW que está prevista para el 7 de agosto de 2026. Se espera que la construcción de la tercera planta finalice en marzo de 2027 y que su producción comercial comience en mayo de 2027.

La nueva planta está diseñada para respaldar la transición de SEG hacia la tecnología de heterounión (HJT, por sus siglas en inglés) de próxima generación, lo que permitirá producir módulos de alta eficiencia en consonancia con las necesidades cambiantes del mercado estadounidense. Las instalaciones también están diseñadas para respaldar la producción de módulos que cumplan con la normativa sobre entidad extranjera considerada de riesgo (FEOC, por sus siglas en inglés) mediante una mayor trazabilidad de la cadena de suministro, un control de los materiales y una gestión del cumplimiento normativo.

Para seguir impulsando su expansión manufacturera en Estados Unidos y fortalecer su capacidad de adaptación ante la evolución de las políticas comerciales y de cadena de suministro, SEG comenzó la planificación de una planta de lingotes y obleas en Indonesia. Esta integración ascendente tiene como objetivo garantizar la seguridad de los componentes críticos y mejorar la resiliencia de la cadena de suministro mundial de SEG. SEG también está evaluando posibles ubicaciones en EE. UU. para una planta dedicada a la fabricación de células HJT, para impulsar su estrategia de localizar procesos de fabricación clave y reforzar el control sobre las tecnologías solares de próxima generación.

Al ampliar la capacidad de producción de módulos en EE. UU., integrar la cadena de suministro y hacer la transición planificada hacia la tecnología HJT, SEG continúa apoyando la transición energética de EE. UU. con soluciones solares fiables, conformes a la normativa y de alta eficiencia.

Acerca de SEG Solar

SEG se fundó en 2021 y es fabricante líder de energía fotovoltaica integrado verticalmente con sede en Houston, Texas (EE. UU.), dedicado a proveer módulos de energía solar confiables y rentables a los mercados de servicios públicos, comerciales y residenciales. A finales de 2025, SEG había enviado más de 7,5 GW de módulos solares a nivel mundial y había alcanzado una capacidad de producción de módulos de 6,5 GW.

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FUENTE SEG Solar