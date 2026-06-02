-SEG Solar anuncia su tercera fábrica en EE.UU., convirtiéndose en el mayor fabricante nacional de paneles solares con una capacidad de 10,6 GW

HOUSTON, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- SEG Solar ("SEG"), uno de los principales fabricantes estadounidenses de módulos solares, anunció hoy sus planes para construir su tercera planta de fabricación en Estados Unidos, en el área metropolitana de Houston, Texas. Se espera que la nueva planta, con una capacidad de 4,6 gigavatios (GW), eleve la capacidad anual de fabricación de módulos de SEG en Estados Unidos a 10,6 GW, lo que consolidará aún más la posición de la compañía como uno de los mayores fabricantes nacionales de módulos solares e impulsará su estrategia de localización a largo plazo.

Como parte de su continua expansión en Estados Unidos, SEG ha firmado un acuerdo con una constructora local para desarrollar la nueva planta de 4,6 GW en un terreno de aproximadamente 1,15 millones de pies cuadrados, que incluye una fábrica y un almacén. El anuncio se produce antes de la inauguración de la segunda fábrica de SEG, de 4 GW, prevista para el 7 de agosto de 2026. Se prevé que la construcción de la tercera planta finalice en marzo de 2027, y que la producción comercial comience en mayo de 2027.

La nueva planta se está planificando para apoyar la transición de SEG hacia la tecnología HJT de próxima generación, lo que permitirá una producción de módulos de alta eficiencia alineada con las necesidades cambiantes del mercado estadounidense. La planta también está diseñada para respaldar la producción de módulos que cumplan con la normativa FEOC mediante una mayor trazabilidad de la cadena de suministro, un mejor control de los materiales y una gestión de cumplimiento más rigurosa.

Para impulsar aún más su expansión manufacturera en EE.UU. y fortalecer su resiliencia ante la evolución de las políticas comerciales y de la cadena de suministro, SEG ha iniciado la planificación de una planta de lingotes y obleas en Indonesia. Esta integración en la cadena de suministro busca asegurar componentes críticos y mejorar la resiliencia de la cadena de suministro global de SEG. SEG también está evaluando posibles ubicaciones en EE.UU. para una planta dedicada a la fabricación de células HJT, lo que impulsa su estrategia de localización de procesos de fabricación clave y un mayor control sobre las tecnologías solares de próxima generación.

Con una mayor capacidad de producción de módulos en EE.UU., la integración en la cadena de suministro y una transición planificada hacia la tecnología HJT, SEG continúa apoyando la transición energética de EE.UU. con soluciones solares confiables, conformes a la normativa y de alta eficiencia.

Acerca de SEG Solar

Fundada en 2021, SEG es un fabricante líder de sistemas fotovoltaicos integrados verticalmente, con sede en Houston, Texas, EE.UU., y se dedica a ofrecer módulos solares fiables y rentables a los mercados de servicios públicos, comerciales y residenciales. A finales de 2025, SEG había enviado más de 7,5 GW de módulos solares en todo el mundo y alcanzó una capacidad de producción de módulos de 6,5 GW.

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