SEG 솔라, 세 번째 미국 공장 발표하며 10.6GW 생산 능력으로 최대 국내 태양광 제조업체 등극

휴스턴, 2026년 6월 2일 /PRNewswire/ -- 미국 선도 태양광 모듈 제조업체 SEG 솔라(SEG Solar, 이하 SEG)가 6월 1일, 텍사스주 그레이터 휴스턴(Greater Houston)에 세 번째 미국 제조 시설 개발 계획을 발표했다. 4.6기가와트(GW)의 새로운 시설은 SEG의 계획된 연간 미국 모듈 제조 능력을 10.6GW로 높여 회사의 최대 국내 태양광 모듈 제조업체 중 하나로서의 위상을 강화하고, 장기적인 현지화 전략을 발전시킬 것으로 예상된다.

지속적인 미국 확장의 일환으로 SEG는 현지 건설 회사와 협약을 체결하여 공장과 창고를 포함하여 약 115만 제곱피트에 달하는 부지에 새로운 4.6GW 시설을 개발할 예정이다. 이번 발표는 2026년 8월 7일로 예정된 SEG의 두 번째 4GW 공장 그랜드 오프닝을 앞두고 이루어졌다. 세 번째 시설의 건설은 2027년 3월까지 완료될 것으로 예상되며, 상업 생산은 2027년 5월에 시작될 것으로 예상된다.

새로운 시설은 SEG의 차세대 HJT 기술로의 전환을 지원하도록 계획되어 있으며, 미국 시장의 진화하는 요구에 맞춰 고효율 모듈 생산을 가능하게 한다. 이 시설은 또한 강화된 공급망 추적성, 소재 관리, 컴플라이언스 관리를 통해 FEOC 준수 모듈 생산을 지원하도록 설계되었다.

미국 제조 확장에 대한 지원을 확대하고 진화하는 무역 및 공급망 정책 속에서 회복력을 강화하기 위해 SEG는 인도네시아에 잉곳 및 웨이퍼 시설 계획을 시작했다. 이 상류 통합은 핵심 부품을 확보하고 SEG의 글로벌 공급망 회복력을 향상하기 위한 것이다. SEG는 또한 차세대 태양광 기술에 대한 핵심 제조 공정의 현지화 및 통제 강화 전략을 더 발전시키기 위해 전용 HJT 셀 제조 시설을 위한 잠재적인 미국 부지를 평가하고 있다.

확장된 미국 모듈 생산 능력, 상류 공급망 통합 및 계획된 HJT 기술로의 전환으로 SEG는 신뢰할 수 있고, 규정을 준수하며, 효율이 높은 태양광 솔루션으로 미국 에너지 전환을 계속 지원한다.

SEG 솔라 소개

2021년에 설립된 SEG는 미국 텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 선도적인 수직 통합 PV 제조업체로, 유틸리티, 상업, 주거 시장에 신뢰할 수 있고 비용 효율적인 태양광 모듈을 제공하는 데 전념하고 있다. 2025년 말까지 SEG는 전 세계적으로 7.5GW 이상의 태양광 모듈을 출하했으며 6.5GW의 모듈 생산 능력에 도달했다.

SOURCE SEG Solar