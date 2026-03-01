Seminário sobre governança global em Genebra marca o lançamento da edição em inglês do Volume I de "A Governança da China sob a Liderança de Xi Jinping"

GENEBRA, 1 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Este é um relatório da Agência de Notícias Xinhua:

Um seminário sobre governança global e o lançamento da edição em inglês do primeiro volume de "A Governança da China sob a Liderança de Xi Jinping" foram realizados no Palais des Nations, em Genebra.

Tatiana Valovaya (à esquerda), Jia Guide (à direita) e Fu Hua participam de um seminário e do lançamento da edição em inglês do livro "A Governança da China sob a Liderança de Xi Jinping" no Palais des Nations, em Genebra, em 24 de fevereiro de 2026. (Xinhua/Peng Ziyang) (PRNewsfoto/Xinhua News Agency) Tatiana Valovaya fez um discurso no seminário. (Yang Lei) (PRNewsfoto/Xinhua News Agency)

A diretora-geral do Escritório das Nações Unidas (ONU) em Genebra, Tatiana Valovaya, afirmou em seu discurso que a Iniciativa de Governança Global (Global Governance Initiative, GGI), proposta pelo presidente chinês Xi Jinping em setembro de 2025, destaca a importância do diálogo, do desenvolvimento e da cooperação ganha-ganha.

A China tem dado contribuições importantes para o fortalecimento do multilateralismo, disse ela, convocando os países a trabalharem juntos na construção de um sistema de cooperação internacional mais justo, inclusivo e eficaz.

Ela também observou que, embora o cenário global tenha mudado profundamente desde 1945, "as Nações Unidas continuam sendo o único lugar onde todas as nações do mundo podem se reunir para enfrentar problemas comuns e encontrar soluções compartilhadas."

Jia Guide, representante permanente e embaixador da China no Escritório da ONU em Genebra e em outras organizações internacionais na Suíça, disse em seu discurso que o unilateralismo, o protecionismo e o hegemonismo estão minando a ordem multilateral, levando a governança global a uma nova encruzilhada.

Ao notar que a China propôs a GGI para salvaguardar a ordem internacional e melhorar a governança global, Jia disse que a iniciativa recebeu apoio e respostas de mais de 150 países e organizações internacionais. Ele acrescentou que a China está pronta para fortalecer a comunicação e a coordenação com todas as partes, a fim de promover um sistema de governança global mais justo e equitativo.

O presidente da Agência de Notícias Xinhua, Fu Hua, apresentou o primeiro volume de "A Governança da China sob a Liderança de Xi Jinping" aos participantes. Ele afirmou que o livro, rico em detalhes, apresenta uma visão panorâmica das práticas extraordinárias e das conquistas notáveis na governança da nova era, permitindo que os leitores compreendam profundamente o comprometimento e o carisma pessoal de Xi.

Fu disse que a Xinhua está há muito tempo comprometida com a promoção de conceitos importantes, como a GGI, e continuará a fazer bom uso dos mecanismos multilaterais de diálogo e cooperação entre a mídia e os think tanks, além de fortalecer o intercâmbio e a cooperação com organizações internacionais, a fim de melhor apresentar no cenário internacional as histórias vívidas dos esforços da China para promover a construção e a reforma do sistema de governança global.

No seminário, a Xinhua também lançou um relatório de think tank intitulado "Defendendo a Justiça Internacional e Enfrentando Conjuntamente a Turbulência Mundial — Focando na Solução da China para a Governança Global."

O evento, organizado conjuntamente pela Agência de Notícias Xinhua e pela missão permanente da China na ONU em Genebra, contou com a presença de cerca de 200 representantes de agências da ONU, organizações internacionais, missões diplomáticas, think tanks e da comunidade empresarial.

