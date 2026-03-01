Seminário sobre governança global em Genebra marca o lançamento da edição em inglês do Volume I de "A Governança da China sob a Liderança de Xi Jinping"
Um seminário sobre governança global e o lançamento da edição em inglês do primeiro volume de "A Governança da China sob a Liderança de Xi Jinping" foram realizados no Palais des Nations, em Genebra.
A diretora-geral do Escritório das Nações Unidas (ONU) em Genebra, Tatiana Valovaya, afirmou em seu discurso que a Iniciativa de Governança Global (Global Governance Initiative, GGI), proposta pelo presidente chinês Xi Jinping em setembro de 2025, destaca a importância do diálogo, do desenvolvimento e da cooperação ganha-ganha.
A China tem dado contribuições importantes para o fortalecimento do multilateralismo, disse ela, convocando os países a trabalharem juntos na construção de um sistema de cooperação internacional mais justo, inclusivo e eficaz.
Ela também observou que, embora o cenário global tenha mudado profundamente desde 1945, "as Nações Unidas continuam sendo o único lugar onde todas as nações do mundo podem se reunir para enfrentar problemas comuns e encontrar soluções compartilhadas."
Jia Guide, representante permanente e embaixador da China no Escritório da ONU em Genebra e em outras organizações internacionais na Suíça, disse em seu discurso que o unilateralismo, o protecionismo e o hegemonismo estão minando a ordem multilateral, levando a governança global a uma nova encruzilhada.
Ao notar que a China propôs a GGI para salvaguardar a ordem internacional e melhorar a governança global, Jia disse que a iniciativa recebeu apoio e respostas de mais de 150 países e organizações internacionais. Ele acrescentou que a China está pronta para fortalecer a comunicação e a coordenação com todas as partes, a fim de promover um sistema de governança global mais justo e equitativo.
O presidente da Agência de Notícias Xinhua, Fu Hua, apresentou o primeiro volume de "A Governança da China sob a Liderança de Xi Jinping" aos participantes. Ele afirmou que o livro, rico em detalhes, apresenta uma visão panorâmica das práticas extraordinárias e das conquistas notáveis na governança da nova era, permitindo que os leitores compreendam profundamente o comprometimento e o carisma pessoal de Xi.
Fu disse que a Xinhua está há muito tempo comprometida com a promoção de conceitos importantes, como a GGI, e continuará a fazer bom uso dos mecanismos multilaterais de diálogo e cooperação entre a mídia e os think tanks, além de fortalecer o intercâmbio e a cooperação com organizações internacionais, a fim de melhor apresentar no cenário internacional as histórias vívidas dos esforços da China para promover a construção e a reforma do sistema de governança global.
No seminário, a Xinhua também lançou um relatório de think tank intitulado "Defendendo a Justiça Internacional e Enfrentando Conjuntamente a Turbulência Mundial — Focando na Solução da China para a Governança Global."
O evento, organizado conjuntamente pela Agência de Notícias Xinhua e pela missão permanente da China na ONU em Genebra, contou com a presença de cerca de 200 representantes de agências da ONU, organizações internacionais, missões diplomáticas, think tanks e da comunidade empresarial.
