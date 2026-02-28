ジュネーブでグローバル・ガバナンス・セミナー開催、「習近平指導下の中国統治」第1巻英語版を発表

ジュネーブ、2026年2月28日 /PRNewswire/ -- 以下は新華社通信の報道記事です。

グローバル・ガバナンスに関するセミナーと、「習近平指導下の中国統治」第1巻英語版の発表会が、ジュネーブのパレ・デ・ナシオンで開催されました。

Tatiana Valovaya(L), Jia Guide(R), and Fu Hua attend a seminar and the launch of the English edition of 'China's Governance Under Xi Jinping's Leadership' at the Palais des Nations, Geneva, Feb. 24, 2026.(Xinhua/Peng Ziyang) (PRNewsfoto/Xinhua News Agency) Tatiana Valovaya delivered a address at the seminar.(Yang Lei) (PRNewsfoto/Xinhua News Agency)

国連（UN）ジュネーブ事務局のTatiana Valovaya事務局長は演説の中で、2025年9月に中国の習近平国家主席が提案したグローバル・ガバナンス・イニシアチブ（GGI）は、対話、発展、およびウィンウィンの協力の重要性を強調していると述べました。

中国は多国間主義の強化に重要な貢献を果たしてきたと同氏は述べ、より公平で包括的、かつ効果的な国際協力システムの構築に向けて各国が連携するよう呼びかけました。

また、1945年以降、世界の情勢は大きく変化したものの、「国連は依然として、世界中の国々が集い、共通の課題に取り組んで共有可能な解決策を見い出すことができる唯一の場所です」と指摘しました。

ジュネーブ国連事務局およびスイスにあるその他国際機関の中国常任代表・特命全権大使のJia Guide氏は、演説の中で、一国主義、保護主義、および覇権主義が多国間秩序を損なっており、グローバル・ガバナンスを新たな岐路に立たせていると述べました。

中国が国際秩序の維持とグローバル・ガバナンスの改善のためにGGIを提案したことに言及し、Jia氏は、同イニシアチブは150以上の国や国際機関から支持と賛同を得ていると説明しました。さらに、より公正で公平なグローバル・ガバナンス・システムの推進に向け、中国はあらゆる当事者との意思疎通と協調を強化する用意があると付け加えました。

新華社通信のFu Hua社長は、出席者に「習近平指導下の中国統治」第1巻を紹介しました。Fu氏は、本書が豊富な記述とともに、新時代の統治における並外れた実践と目覚ましい成果を俯瞰的に描いたものであり、読者は習主席の深い献身と個人的なカリスマ性を深く理解することができると述べました。

Fu氏は、新華社が長年にわたりGGIなどの重要な理念の発信に取り組んできたと述べ、今後もメディアやシンクタンク間の多国間対話・協力メカニズムを有効に活用し、国際機関との交流と協力を強化していくとの方針を示しました。これにより、グローバル・ガバナンス・システムの構築と改革を推進する中国の取り組みを、生き生きとしたストーリーとして国際舞台へ発信していくと述べています。

セミナーでは、新華社から「国際的な正義を堅持し、世界の動乱に共同で立ち向かう - グローバル・ガバナンスに対する中国の解決策に焦点を当てて（Upholding International Justice and Jointly Addressing World Turbulence -- Focusing on China's Solution to Global Governance）」と題したシンクタンク報告書も発表されました。

新華社通信と中国のジュネーブ国連代表部が共催したこのイベントには、国連機関、国際機関、外交使節団、シンクタンク、および経済界などから約200人の代表者が参加しました。

SOURCE Xinhua News Agency