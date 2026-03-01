Se celebra en Ginebra un seminario acerca de la gobernanza mundial que marca el lanzamiento de la edición en inglés del Volumen I de "La gobernanza de China bajo el liderazgo de Xi Jinping"

GINEBRA, 1 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- A continuación se presenta un informe de la Agencia de Noticias Xinhua:

En el Palacio de las Naciones en Ginebra se llevó a cabo un seminario acerca de la gobernanza mundial y el lanzamiento de la edición en inglés del primer volumen de "La gobernanza de China bajo el liderazgo de Xi Jinping".

La directora general de la Oficina de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Tatiana Valovaya, señaló en su discurso que la Iniciativa de Gobernanza Mundial (GGI, por sus siglas en inglés), propuesta por el presidente chino Xi Jinping en septiembre de 2025, destaca la importancia del diálogo, el desarrollo y la cooperación de beneficio mutuo.

China realizó contribuciones importantes para fortalecer el multilateralismo, afirmó ella, a la vez que instó a los países a trabajar de manera conjunta para construir un sistema de cooperación internacional más justo, inclusivo y eficaz.

Asimismo, destacó que, aunque el panorama mundial ha cambiado en gran medida desde 1945, "las Naciones Unidas son el único lugar donde todas las naciones del mundo pueden reunirse para abordar problemas comunes y encontrar soluciones compartidas".

Jia Guide, representante permanente y embajador de China ante la Oficina de la ONU en Ginebra y otras organizaciones internacionales en Suiza, señaló en su intervención que el unilateralismo, el proteccionismo y el hegemonismo socavan el orden multilateral y sitúan a la gobernanza mundial ante una nueva encrucijada.

Tras señalar que China ha propuesto la GGI para salvaguardar el orden internacional y mejorar la gobernanza mundial, Jia afirmó que la iniciativa recibió el apoyo y la respuesta de más de 150 países y organizaciones internacionales. Agregó que China está dispuesta a fortalecer la comunicación y la coordinación con todas las partes con el fin de promover un sistema de gobernanza mundial más justo y equitativo.

El presidente de la Agencia de Noticias Xinhua, Fu Hua, presentó el primer volumen de "La gobernanza de China bajo el liderazgo de Xi Jinping" a los asistentes. Señaló que la obra, con abundantes detalles, ofrece una visión panorámica de las prácticas extraordinarias y los logros destacados en materia de gobernanza en la nueva era, lo que permite a los lectores apreciar profundamente los firmes compromisos de Xi, así como su carisma personal.

Fu afirmó que Xinhua mantiene desde hace tiempo el compromiso de promover conceptos importantes como la GGI y que aprovechará los mecanismos de diálogo y cooperación multilateral entre los medios de comunicación y los grupos de expertos. De igual manera, señaló que se fortalecerán el intercambio y la cooperación con organizaciones internacionales para presentar de una mejor manera en el escenario internacional las historias vívidas de los esfuerzos de China por impulsar la construcción y reforma del sistema de gobernanza mundial.

En el seminario, Xinhua también publicó un informe de su grupo de expertos titulado "Mantener la justicia internacional y abordar de forma conjunta la turbulencia mundial: enfoque en la solución de China para la gobernanza mundial".

Al evento, organizado de forma conjunta por la Agencia de Noticias Xinhua y la misión permanente de China ante la ONU en Ginebra, asistieron cerca de 200 representantes de organismos de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, misiones diplomáticas, grupos de expertos y la comunidad empresarial.

