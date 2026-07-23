Shanxi promove diálogo global sobre patrimônio

JINZHONG, China, 23 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Uma reportagem do China Daily:

Celebrando o tema "Unidade para a prosperidade, patrimônio para a eternidade", a Semana Internacional de Proteção do Patrimônio Cultural de 2026 foi encerrada na terça-feira na Cidade Antiga de Yuci, em Jinzhong, província de Shanxi, representando um marco no intercâmbio cultural global.

Os participantes do passeio "Descobrindo a arquitetura chinesa antiga de Shanxi" praticam a saudação da dinastia Tang, com a mão sobre o peito, no Templo Foguang, em Xinzhou.

O evento reuniu enviados diplomáticos, acadêmicos estrangeiros, especialistas em patrimônio cultural e jovens criadores de todo o mundo para facilitar a comunicação intercultural.

Os destaques incluíram uma grande cerimônia de abertura, um espetáculo de esculturas de luz, experiências imersivas sobre o PCI (Patrimônio Cultural Imaterial) e três mesas-redondas temáticas centradas nos desafios compartilhados de preservação do patrimônio em meio à globalização e à transformação digital, o papel da juventude na herança cultural e abordagens inovadoras para a divulgação cultural transfronteiriça.

Shanxi possui um patrimônio cultural inigualável, com três estruturas de madeira remanescentes da dinastia Tang (618-907), 518 construções antigas de madeira que datam da dinastia Yuan (1271-1368) e de dinastias anteriores, além de 531 locais nacionais de proteção de relíquias culturais.

Discursando na cerimônia de abertura, Md. Nazmul Islam, embaixador de Bangladesh na China, destacou a reputação de Shanxi como um dos berços da civilização chinesa, acrescentando que marcos como as Grutas de Yungang não são apenas tesouros culturais da China, mas também um patrimônio espiritual compartilhado por toda a humanidade.

Evandro Menezes de Carvalho, professor de direito internacional da Universidade Federal Fluminense, no Brasil, observou que templos antigos, aldeias tradicionais e pagodes milenares de madeira preservam as memórias de civilizações, com tradições culturais vivas entrelaçadas no cotidiano dos moradores locais.

O evento principal foi realizado em paralelo como um programa de apoio essencial. A visita guiada "Descobrindo a arquitetura chinesa antiga de Shanxi - Uma jornada visual pelo patrimônio cultural" convidou os participantes a traçar os passos da descoberta histórica da arquitetura de madeira da dinastia Tang por estudiosos chineses em 1937.

A delegação seguiu evidências históricas tangíveis, incluindo pilares de pedra da dinastia Tang, murais internos de salões e inscrições em vigas, para reconstruir esse capítulo crucial da arqueologia arquitetônica.

Ao adotar tecnologias digitais inovadoras, o evento revitalizou relíquias antigas. Na Torre de Madeira de Yingxian, uma exposição digital imersiva permitiu aos visitantes escalar a torre virtualmente. Os visitantes puderam observar de perto os sofisticados encaixes e as posturas imponentes das esculturas pintadas da dinastia Liao (916-1125).

Mian Abrar Hussain, jornalista sênior do Pakistan Today, observou que, ao aproveitar a realidade virtual e as ferramentas digitais imersivas, a China foi pioneira em um modelo replicável de conservação e exibição do patrimônio cultural, oferecendo lições valiosas para a comunidade global.

FONTE China Daily