Shanxi acoge un diálogo sobre el patrimonio mundial

JINZHONG, China, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Noticia publicada en China Daily:

Bajo el lema "Unidad para la prosperidad, patrimonio para la eternidad", la Semana Internacional de la Protección del Patrimonio Cultural 2026 concluyó el martes en la antigua ciudad de Yuci, en Jinzhong (provincia de Shanxi), lo que supuso un hito en el intercambio cultural mundial.

Los participantes de la visita guiada "Descubrir la arquitectura china antigua de Shanxi" practican el saludo al estilo Tang con la mano sobre el pecho en el templo de Foguang, en Xinzhou.

El evento reunió a representantes diplomáticos, académicos extranjeros, especialistas en patrimonio cultural y jóvenes creadores de todo el mundo con el fin de facilitar la comunicación intercultural.

Entre los momentos más destacados se incluyeron una gran ceremonia de inauguración, un espectáculo de esculturas luminosas, experiencias inmersivas relacionadas con el patrimonio cultural inmaterial y tres mesas redondas temáticas centradas en los retos comunes de la conservación del patrimonio en el contexto de la globalización y la transformación digital, el papel de los jóvenes en la transmisión del patrimonio cultural y enfoques innovadores para la difusión cultural transfronteriza.

Shanxi cuenta con un patrimonio cultural sin igual, con tres construcciones de madera conservadas de la dinastía Tang (618-907), 518 edificios antiguos de madera que se remontan a la dinastía Yuan (1271-1368) y a dinastías anteriores, así como 531 lugares de interés cultural de importancia nacional protegidos.

En su intervención durante la ceremonia de inauguración, Md. Nazmul Islam, embajador de Bangladés en China, destacó la reputación de Shanxi como una de las cunas de la civilización china y añadió que lugares emblemáticos como las grutas de Yungang no solo son tesoros culturales de China, sino también un patrimonio espiritual compartido por toda la humanidad.

Evandro Menezes de Carvalho, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Federal Fluminense de Brasil, señaló que los templos antiguos, los pueblos tradicionales y los pagodas de madera milenarios conservan la memoria de las civilizaciones, con tradiciones culturales vivas que se entrelazan con la vida cotidiana de los habitantes locales.

Como programa de apoyo fundamental que acompañó durante todo el evento, la visita guiada "Descubrir la arquitectura china antigua de Shanxi: recorrido visual por el patrimonio cultural" invitó a los participantes a recorrer los pasos del histórico descubrimiento de la arquitectura de madera de la dinastía Tang, realizado en 1937 por un grupo de estudiosos chinos.

La delegación se basó en pruebas históricas tangibles —como los pilares de piedra de la dinastía Tang, los murales del interior de las salas y las inscripciones en las vigas— para reconstruir este capítulo fundamental de la arqueología arquitectónica.

Gracias a la incorporación de tecnologías digitales innovadoras, el evento revitalizó reliquias antiguas. En la Torre de Madera de Yingxian, una exposición digital inmersiva permitió a los visitantes subir virtualmente a la torre. Los visitantes pudieron observar de cerca los sofisticados soportes entrelazados y las posturas majestuosas de las esculturas pintadas de la dinastía Liao (916-1125).

Mian Abrar Hussain, periodista con vasta trayectoria de Pakistan Today, señaló que, al aprovechar la realidad virtual y las herramientas digitales inmersivas, China ha sido pionera en un modelo replicable de conservación y exposición del patrimonio cultural, lo que ofrece valiosas lecciones para la comunidad internacional.

FUENTE China Daily