Sơn Tây Đăng Cai Đối Thoại Di Sản Toàn Cầu

JINZHONG, Trung Quốc, ngày 23 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Bản tin từ China Daily:

Với chủ đề "Đoàn kết vì thịnh vượng, Di sản trường tồn", Tuần lễ Quốc tế về Bảo vệ Di sản Văn hóa 2026 đã bế mạc vào thứ Ba tại thành cổ Du Thứ, thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong giao lưu văn hóa toàn cầu.

Guests on the “Discovering Shanxi’s Ancient Chinese Architecture” tour practice the Tang-style hand-over-chest salute at Foguang Temple in Xinzhou.

Sự kiện quy tụ các đại diện ngoại giao, học giả quốc tế, chuyên gia di sản văn hóa cùng các nhà sáng tạo trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới nhằm thúc đẩy giao lưu đa văn hóa.

Các hoạt động nổi bật bao gồm lễ khai mạc hoành tráng, chương trình trình diễn điêu khắc ánh sáng, các trải nghiệm di sản văn hóa phi vật thể (ICH) sống động và ba phiên đối thoại bàn tròn chuyên đề xoay quanh những thách thức chung trong công tác bảo tồn di sản trước bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, vai trò của giới trẻ trong việc kế thừa văn hóa, cũng như các phương thức đổi mới để tiếp cận văn hóa xuyên biên giới.

Sơn Tây tự hào sở hữu kho tàng di sản văn hóa đặc sắc bậc nhất, với ba công trình kiến trúc bằng gỗ còn tồn tại từ thời nhà Đường (618-907), 518 công trình kiến trúc gỗ cổ có niên đại từ thời nhà Nguyên (1271-1368) và các triều đại trước đó, cùng 531 địa điểm được xếp hạng di tích văn hóa trọng điểm cấp quốc gia.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Md. Nazmul Islam, Đại sứ Bangladesh tại Trung Quốc, nhấn mạnh rằng Sơn Tây được biết đến là một trong những cái nôi của nền văn minh Trung Hoa, đồng thời cho biết thêm rằng những di tích như Hang đá Vân Cương không chỉ là báu vật văn hóa của Trung Quốc mà còn là di sản tinh thần chung của toàn nhân loại.

Evandro Menezes de Carvalho, Giáo sư Luật quốc tế tại Đại học Liên bang Fluminense tại Brazil, nhận định rằng các ngôi chùa cổ, những ngôi làng truyền thống và các tòa bảo tháp bằng gỗ có lịch sử hàng nghìn năm lưu giữ ký ức của các nền văn minh, trong khi những truyền thống văn hóa sống động vẫn thấm nhuần vào cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương.

Được triển khai xuyên suốt sự kiện với vai trò là chương trình đồng hành trọng tâm, hành trình "Khám phá kiến trúc cổ Trung Hoa tại Sơn Tây - Hành trình trực quan qua di sản văn hóa" đã mời các đại biểu theo dấu hành trình khám phá mang tính bước ngoặt về kiến trúc gỗ thời Đường do các học giả Trung Quốc thực hiện vào năm 1937.

Đoàn đại biểu theo dấu các chứng tích lịch sử còn hiện hữu, bao gồm các trụ đá thời Đường, tranh tường bên trong chính điện và các dòng chữ khắc trên hệ khung xà, nhằm tái hiện chương quan trọng này trong ngành khảo cổ học kiến trúc.

Thông qua việc ứng dụng các công nghệ số tiên tiến, sự kiện đã thổi sức sống mới vào các di tích cổ. Tại Tháp gỗ Ứng Huyện, triển lãm số tương tác đắm chìm cho phép khách tham quan leo lên tòa tháp trong môi trường ảo. Khách tham quan cũng có cơ hội quan sát cận cảnh hệ kết cấu Đấu Củng tinh xảo cùng những pho tượng điêu khắc sơn màu thời Liêu (916-1125) với dáng vẻ uy nghiêm.

Mian Abrar Hussain, phóng viên cấp cao của Pakistan Today, nhận định rằng thông qua việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo và các công cụ số tương tác đắm chìm, Trung Quốc đã tiên phong phát triển một mô hình bảo tồn và trưng bày di sản văn hóa có thể nhân rộng, mang lại những kinh nghiệm tham khảo quý báu cho cộng đồng quốc tế.

SOURCE China Daily