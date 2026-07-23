V Šan-si proběhl mezinárodní dialog o světovém dědictví

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China Daily

Jul 23, 2026, 09:25 ET

ŤIN-ČUNG, Čína, 23. července 2026 /PRNewswire/ -- Zpráva z deníku China Daily:

V úterý skončil ve starobylé čtvrti Jü-cch' ve městě Ťin-čung v provincii Šan-si Mezinárodní týden ochrany kulturního dědictví 2026, který letos nesl téma „Jednota pro prosperitu, dědictví pro věčnost". Tato akce představovala významný milník v oblasti globální kulturní výměny.

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Guests on the “Discovering Shanxi’s Ancient Chinese Architecture” tour practice the Tang-style hand-over-chest salute at Foguang Temple in Xinzhou.
Guests on the “Discovering Shanxi’s Ancient Chinese Architecture” tour practice the Tang-style hand-over-chest salute at Foguang Temple in Xinzhou.

Akce přilákala diplomaty, zahraniční členy akademické obce, odborníky na kulturní dědictví a mladé tvůrce z celého světa. Měla za cíl podpořit mezikulturní komunikaci.

Mezi hlavní body programu patřily slavnostní zahajovací ceremonie, světelná sochařská show, interaktivní zážitky v rámci nehmotného kulturního dědictví a tři tematické kulaté stoly zaměřené na společné výzvy v oblasti zachování kulturního dědictví v kontextu globalizace a digitální transformace, na roli mládeže v předávání kulturního dědictví a na inovativní přístupy k přeshraničnímu šíření kultury.

Provincie Šan-si se pyšní jedinečným kulturním dědictvím, které zahrnuje tři dochované dřevěné stavby z doby dynastie Tchang (618–907), 518 starobylých dřevěných budov z doby dynastie Jüan (1271–1368) a dřívějších dynastií a také 531 památek zařazených do seznamu klíčových kulturních památek na národní úrovni.

Bangladéšský velvyslanec v Číně Muhammad Nazmul Islam ve svém projevu na zahajovacím ceremoniálu vyzdvihl pověst provincie Šan-si jakožto jedné z kolébek čínské civilizace. Dodal, že památky jako jeskyně Jün-kang nejsou jen čínskými kulturními poklady, ale také společným duchovním dědictvím celého lidstva.

Evandro Menezes de Carvalho, profesor mezinárodního práva na Federální univerzitě Fluminense v Brazílii, poznamenal, že starobylé chrámy, tradiční vesnice a tisíc let staré dřevěné pagody uchovávají vzpomínky na civilizace, a živé kulturní tradice jsou tak pevně zakořeněny v každodenním životě místních obyvatel.

Během celé akce se v rámci doprovodného programu konala exkurze „Objevování starověké čínské architektury v Šan-si – vizuální cesta kulturním dědictvím". Ta účastníky zavedla po stopách přelomového objevu dřevěné architektonické památky z období dynastie Tchang, kterou čínští vědci odhalili v roce 1937.

Návštěvníci exkurze měli možnost si prohlédnout historické památky, mezi něž patřily kamenné sloupy z období dynastie Tchang či nástěnné malby v sálech a nápisy na trámových nosnících, díky čemuž se jim před očima zhmotnila klíčová kapitola architektonické archeologie.

Díky využití inovativních digitálních technologií tato akce vdechla starobylým památkám nový život. Interaktivní digitální výstava u dřevěné věže v okrese Jing umožnila návštěvníkům virtuálně vystoupat na její vrchol. Návštěvníci si mohli zblízka prohlédnout sofistikované propletené konzoly a důstojné malované sochy z dob dynastie Liao (916–1125).

Mian Abrar Hussain, zkušený novinář deníku Pakistan Today, uvedl, že díky využití virtuální reality a imerzivních digitálních nástrojů se Čína stala průkopníkem replikovatelného modelu ochrany a prezentace kulturního dědictví, který nabízí cenné poučení pro lidi po celém světě.

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