A antiga civilização chinesa e a produção industrial de ponta impulsionam a nova economia de Henan

PEQUIM, 12 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Notícia publicada no China Daily:

Da produção industrial de ponta à preservação do patrimônio cultural, a província de Henan, na China Central, está apresentando um novo modelo de desenvolvimento de alta qualidade baseado na inovação, na abertura e na confiança cultural.

Uma matéria publicada no China Daily destaca o desenvolvimento de alta qualidade da indústria cultural de Henan. (PRNewsfoto/China Daily)

Na cidade de Luoyang, o Luoyang Bearing Group, ou LYC, tornou-se um símbolo da transformação industrial da província. Seus rolamentos de alta qualidade são agora amplamente utilizados nos setores de energia eólica offshore, veículos movidos a energia renovável, aeroespacial e máquinas de perfuração de túneis com escudo, substituindo produtos que antes eram dominados por fabricantes estrangeiros.

Um dos principais desenvolvimentos da empresa ocorreu com a criação de rolamentos para o eixo principal de turbinas eólicas offshore de 16 megawatts, que foram instalados na primeira plataforma de turbinas eólicas offshore de 16 MW produzida em série do mundo. A LYC também tem se expandido rapidamente no setor de veículos movidos a energia alternativa, fornecendo rolamentos de cubo de roda para as principais montadoras chinesas, incluindo a BYD.

Nas oficinas inteligentes da LYC, as linhas de produção automatizadas e os sistemas de inspeção digital refletem o grande impulso de Henan rumo à fabricação inteligente, à produção sustentável e à modernização industrial.

A mais de 100 quilômetros de Luoyang, a Zona Econômica do Aeroporto de Zhengzhou surgiu como mais uma força motriz do crescimento. Os veículos BYD produzidos na região são exportados em trens de carga entre a China e a Europa e por outros canais de logística internacional, o que destaca o papel cada vez mais importante de Henan nas cadeias de suprimentos globais e nos polos de produção avançada.

Ao mesmo tempo, a província está transformando seu profundo legado histórico em uma nova força motriz para o turismo e a revitalização cultural.

Nas Grutas de Longmen, os conservacionistas estão utilizando radares geológicos, detectores infravermelhos e tecnologia de modelagem 3D para proteger um dos maiores tesouros culturais da China. Este Patrimônio Mundial da UNESCO abriga mais de 2.300 cavernas e nichos, além de mais de 100.000 estátuas budistas.

A inovação digital também está transformando o acesso do público ao patrimônio. O mapeamento 3D de alta precisão, os passeios em realidade virtual e as exibições online estão permitindo que o público internacional conheça Longmen à distância, ao mesmo tempo em que ajudam as gerações mais jovens a compreender melhor a civilização chinesa.

Em toda a província de Henan, antigas capitais e sítios arqueológicos estão sendo revitalizados por meio da modernização de museus, experiências culturais imersivas e projetos de conservação do patrimônio. Os setores do turismo e da cultura tornaram-se importantes fontes de crescimento econômico, emprego e revitalização rural.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2976768/A_spread_from_China_Daily_showcases_the_high_quality_development_of_Henan_s_cultural_industry.jpg

FONTE China Daily