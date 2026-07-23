Shanxi anjur dialog warisan global

JINZHONG, China, 23 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Laporan berita daripada China Daily:

Meraikan tema "Unity for Prosperity, Heritage for Eternity", Minggu Perlindungan Warisan Budaya Antarabangsa 2026 melabuhkan tirainya pada hari Selasa di Bandar Purba Yuci di Jinzhong, wilayah Shanxi, sekali gus menandakan satu pencapaian penting dalam pertukaran budaya global.

Guests on the “Discovering Shanxi’s Ancient Chinese Architecture” tour practice the Tang-style hand-over-chest salute at Foguang Temple in Xinzhou.

Acara tersebut menghimpunkan wakil diplomatik, ahli akademik luar negara, pakar warisan budaya dan pencipta muda dari seluruh dunia bagi memupuk komunikasi rentas budaya.

Antara acara utama ialah majlis perasmian yang gilang-gemilang, pertunjukan arca cahaya, pengalaman Warisan Budaya Tidak Ketara (ICH) yang imersif, serta tiga dialog meja bulat bertemakan cabaran bersama dalam pemeliharaan warisan di tengah-tengah globalisasi dan transformasi digital, peranan golongan muda dalam pewarisan budaya serta pendekatan inovatif bagi memperluaskan penyebaran budaya merentas sempadan.

Shanxi memiliki khazanah budaya yang tiada tandingannya, dengan tiga struktur kayu yang masih kekal dari Dinasti Tang (618–907), 518 bangunan kayu awal yang dibina sejak Dinasti Yuan (1271–1368) dan dinasti-dinasti sebelumnya, selain 531 tapak perlindungan peninggalan budaya utama negara.

Ketika berucap pada majlis perasmian, Md. Nazmul Islam, Duta Bangladesh ke China, menekankan reputasi Shanxi sebagai salah satu tempat lahir tamadun China. Beliau menambah bahawa mercu tanda seperti Gua Yungang bukan sahaja merupakan khazanah budaya China, malah warisan rohani bersama bagi seluruh umat manusia.

Evandro Menezes de Carvalho, Profesor Undang-undang Antarabangsa di Fluminense Federal University, Brazil, berkata kuil-kuil purba, perkampungan tradisional dan pagoda kayu berusia ribuan tahun memelihara memori tamadun, manakala tradisi budaya yang masih hidup terus menjadi sebahagian daripada kehidupan harian masyarakat tempatan.

Berlangsung sepanjang acara sebagai program sokongan utama, lawatan "Discovering Shanxi's Ancient Chinese Architecture – A Visual Journey Through Cultural Heritage" menjemput para peserta menelusuri penemuan bersejarah seni bina kayu Dinasti Tang oleh para sarjana China pada tahun 1937.

Delegasi tersebut menjejaki pelbagai bukti sejarah yang nyata termasuk tiang batu Dinasti Tang, mural di bahagian dalam dewan dan inskripsi pada rangka alang bagi membina semula bab penting dalam arkeologi seni bina ini.

Dengan memanfaatkan teknologi digital yang inovatif, acara itu menghidupkan semula peninggalan purba. Di Menara Kayu Yingxian, pameran digital yang imersif membolehkan para pengunjung meneroka menara tersebut secara maya. Para tetamu berpeluang melihat dengan lebih dekat struktur dougong (pendakap saling mengunci) yang rumit serta arca bercat dari Dinasti Liao (916–1125) yang mempamerkan postur yang anggun dan megah.

Mian Abrar Hussain, wartawan kanan Pakistan Today, berkata dengan memanfaatkan realiti maya dan pelbagai alat digital imersif, China telah mempelopori model pemuliharaan serta pameran warisan budaya yang boleh dijadikan contoh dan diterapkan di tempat lain, sekali gus menawarkan pengajaran yang bernilai kepada komuniti global.

SOURCE China Daily