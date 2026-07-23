Shanxi gospodarzem światowego dialogu na temat dziedzictwa kulturowego

JINZHONG, Chiny, 23 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Materiał informacyjny „China Daily":

Pod hasłem „Jedność dla dobrobytu, dziedzictwo na wieczność" we wtorek w starożytnym mieście Yuci w Jinzhong w prowincji Shanxi zakończył się Międzynarodowy Tydzień Ochrony Dziedzictwa Kulturowego 2026, wyznaczając ważny kamień milowy w rozwoju globalnej wymiany kulturalnej.

Guests on the “Discovering Shanxi’s Ancient Chinese Architecture” tour practice the Tang-style hand-over-chest salute at Foguang Temple in Xinzhou.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, zagraniczni naukowcy, specjaliści w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz młodzi twórcy z całego świata, aby wspólnie wspierać dialog i komunikację międzykulturową.

W programie znalazły się m.in. uroczysta ceremonia otwarcia, pokaz rzeźb świetlnych, interaktywne doświadczenia związane z niematerialnym dziedzictwem kulturowym (ICH) oraz trzy tematyczne dyskusje przy okrągłym stole poświęcone wspólnym wyzwaniom związanym z ochroną dziedzictwa w dobie globalizacji i transformacji cyfrowej, roli młodego pokolenia w przekazywaniu dziedzictwa kulturowego oraz innowacyjnym sposobom propagowania kultury ponad granicami.

Prowincja Shanxi może poszczycić się wyjątkowym bogactwem dziedzictwa kulturowego. Znajdują się tu trzy zachowane drewniane budowle z czasów dynastii Tang (618–907), 518 wczesnych drewnianych obiektów wzniesionych za panowania dynastii Yuan (1271–1368) i wcześniejszych dynastii, a także 531 obiektów objętych krajowym programem ochrony najważniejszych zabytków.

Podczas ceremonii otwarcia ambasador Bangladeszu w Chinach Md. Nazmul Islam podkreślił, że Shanxi jest uznawane za jedną z kolebek chińskiej cywilizacji. Dodał również, że takie zabytki jak Groty Yungang są nie tylko bezcennym skarbem kultury Chin, lecz także wspólnym duchowym dziedzictwem całej ludzkości.

Evandro Menezes de Carvalho, profesor prawa międzynarodowego na Federalnym Uniwersytecie Fluminense w Brazylii, zwrócił uwagę, że starożytne świątynie, tradycyjne wsie oraz liczące tysiące lat drewniane pagody przechowują pamięć dawnych cywilizacji, a żywe tradycje kulturowe są nierozerwalnie wpisane w codzienne życie lokalnych społeczności.

Integralnym elementem całego wydarzenia był program towarzyszący „Odkrywając starożytną chińską architekturę Shanxi – wizualna podróż przez dziedzictwo kulturowe", w ramach którego uczestnicy mogli prześledzić przełomowe odkrycie drewnianej architektury z okresu dynastii Tang dokonane w 1937 roku przez chińskich badaczy.

Delegacja podążała śladami materialnych świadectw historii, takich jak kamienne filary z epoki Tang, malowidła ścienne we wnętrzach świątyń oraz inskrypcje na belkach konstrukcyjnych, aby odtworzyć ten przełomowy rozdział w dziejach archeologii architektury.

Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii cyfrowych wydarzenie tchnęło nowe życie w starożytne zabytki. W Drewnianej Pagodzie w Yingxian interaktywna wystawa cyfrowa umożliwiła odwiedzającym wirtualne wspinanie się na wieżę. Goście mogli z bliska podziwiać misterny system drewnianych wsporników oraz dostojne rzeźby malowane z okresu dynastii Liao (916–1125).

Mian Abrar Hussain, główny dziennikarz „Pakistan Today", zauważył, że dzięki wykorzystaniu technologii rzeczywistości wirtualnej oraz immersyjnych narzędzi cyfrowych Chiny stworzyły pionierski model ochrony i prezentacji dziedzictwa kulturowego, który może być z powodzeniem powielany w innych krajach i stanowi cenne źródło inspiracji dla społeczności międzynarodowej.