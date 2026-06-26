SI Group e Shengxiao Group estabelecem joint venture para acelerar a expansão da capacidade de bifenóis na China

A Shengnova Advanced Materials aumenta a oferta de bifenóis na região para atender à crescente demanda na Ásia-Pacífico

XANGAI, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O SI Group, um dos principais desenvolvedores e fabricantes globais de aditivos de desempenho, soluções de processo e intermediários químicos, e o Shengxiao Group, líder global em monômeros de polímero de cristal líquido (LCP) e produtos químicos especiais, anunciaram hoje a formação de uma joint venture para acelerar a capacidade adicional de Bifenol na China.

Representantes do Grupo Shengxiao e do Grupo SI na cerimônia de assinatura da joint venture em 25 de junho (PRNewsfoto/SI Group, Inc.)

Com sede em Sichuan, China, a Shengnova Advanced Materials combina o ativo de fabricação de Bifenol estabelecido do Shengxiao Group e o acesso ao mercado regional com a tecnologia proprietária do SI Group e a experiência global em Bifenol. Ao reunir esses recursos, a joint venture foi projetada para aumentar o suprimento local dessa molécula única.

O bifenol é um monômero importante usado em polímeros de cristal líquido (LCP), polifenilenossulfona (PPSU) e outras aplicações. O empreendimento posiciona ambos os parceiros para apoiar a crescente demanda em setores como eletrônico, automotivo e médico, onde materiais de alto desempenho são essenciais para aplicações de próxima geração.

"Temos o prazer de fazer parceria com o SI Group para formar a Shengnova Advanced Materials para fornecer Bifenol a clientes na Ásia", disse Guo Xiaozhong, presidente do Shengxiao Group. "Como um dos principais fornecedores de monômeros para polímeros de cristal líquido (LCP), o Bifenol é um componente-chave do nosso portfólio. Nossos clientes apreciam o fornecimento na região e trazer a experiência em Bifenol do SI Group para a China beneficiará os crescentes mercados finais da região."

"Esta joint venture promove a estratégia de crescimento do SI Group e fortalece nossa capacidade de atender clientes nos principais mercados do mundo", disse David Bradley, presidente e CEO do SI Group. "Através da formação da Shengnova Advanced Materials, estamos ampliando nossa capacidade de fornecer competitivamente Bifenol para clientes na Ásia, enquanto continuamos a produção em nossas instalações em Newport, Tennessee. Isso posiciona o SI Group para atender melhor aos clientes globais, apoiar a crescente demanda regional e reforçar a segurança do fornecimento por meio de uma presença de produção multirregional."

Saiba mais sobre o Bifenol em https://siigroup.com/products/4-4-biphenol

Sobre o SI Group

O SI Group é líder global em aditivos de desempenho, soluções de processo e intermediários químicos. As químicas do SI Group são soluções essenciais que melhoram a qualidade e o desempenho de bens industriais e de consumo nas indústrias de plásticos, borracha e adesivos, combustíveis, lubrificantes, revestimentos e campos petrolíferos. Com sede em The Woodlands, Texas, o SI Group opera 18 unidades de produção em três continentes e atende clientes em mais de 80 países, com o apoio de aproximadamente 1.500 funcionários em todo o mundo. Impulsionado pela paixão pela segurança, química, sustentabilidade e entrega de resultados extraordinários, o SI Group inova para criar valor a longo prazo para um futuro melhor. Saiba mais em www.siigroup.com.

Sobre o Shengxiao Group

Fundado em 1987 e sediado em Quzhou, província de Zhejiang, na China, o Shengxiao Group é um grupo industrial diversificado com negócios que abrangem materiais avançados, produtos químicos especializados, fabricação de equipamentos e outros setores industriais. Nos campos de produtos químicos especiais e materiais avançados, os principais produtos da Shengxiao incluem ácido p-hidroxibenzoico (PHBA), ácido 6-hidroxi-2-naftoico (HNA), 4,4'-bifenol e outros monômeros críticos e intermediários químicos para aplicações de polímero de cristal líquido (LCP), atendendo a indústrias, incluindo inteligência artificial, eletrônica, comunicações, saúde e alimentos. A Shengxiao fornece produtos e soluções químicas de alta qualidade para clientes em quase 100 países e regiões em todo o mundo, apoiando o avanço de tecnologias avançadas de materiais. Saiba mais em www.shengxiaochemical.com.

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Joseph Grande

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FONTE SI Group, Inc.