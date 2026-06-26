SI 그룹과 셩샤오 그룹, 중국 내 비페놀 생산능력 확대 가속화 위한 합작회사 설립

셩노바 어드밴스드 머티리얼즈, 아시아 태평양 전역의 수요 증가에 대응해 역내 비페놀 공급 강화

상하이, 2026년 6월 26일 /PRNewswire/ -- 고성능 첨가제, 공정 솔루션 및 화학 중간체 분야의 세계적 개발 및 제조업체인 SI 그룹(SI Group)과 액정 폴리머(LCP) 모노머 및 특수화학 분야의 글로벌 리더인 셩샤오 그룹(Shengxiao Group)이 중국 내 비페놀(Biphenol) 추가 생산능력 확대를 가속하기 위한 합작회사 설립을 오늘 발표했다.

중국 쓰촨에 본사를 둔 셩노바 어드밴스트 머티리얼즈(Shengnova Advanced Materials)는 셩샤오 그룹의 기존 비페놀 제조 자산 및 역내 시장 접근성과 SI 그룹의 독자 기술 및 글로벌 비페놀 전문성을 결합한다. 이러한 역량을 한데 모음으로써, 이 합작회사는 이 독특한 분자의 현지 공급을 확대하도록 설계됐다.

Representatives from Shengxiao Group and SI Group at the joint venture signing ceremony on June 25

비페놀은 액정 폴리머(LCP), 폴리페닐설폰(PPSU) 및 기타 응용 분야에 사용되는 중요한 단량체다. 이번 합작회사는 고성능 소재가 차세대 응용 분야에 필수적인 전자, 자동차, 의료 등 여러 부문에서 증가하는 수요를 지원할 수 있도록 양사에 유리한 입지를 제공한다.

셩샤오 그룹의 궈샤오중(Guo Xiaozhong) 회장은 "SI 그룹과 협력해 아시아 고객에게 비페놀을 공급하기 위한 셩노바 어드밴스트 머티리얼즈를 설립하게 되어 기쁘다"면서 "LCP용 단량체의 선도적 공급업체로서 비페놀은 당사 포트폴리오의 핵심 구성요소다. 고객들은 역내 공급을 높이 평가하고 있으며, SI 그룹의 비페놀 전문성을 중국에 도입하는 것은 이 지역의 성장하는 최종 시장에 도움이 될 것"이라고 말했다.

SI 그룹의 데이비드 브래들리(David Bradley) 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "이번 합작회사는 SI 그룹의 성장 전략을 진전시키고 전 세계 주요 시장의 고객에게 서비스를 제공하는 당사의 역량을 강화한다"며 "셩노바 어드밴스트 머티리얼즈 설립을 통해 당사는 테네시주 뉴포트 시설에서 생산을 지속하는 동시에 아시아 고객에게 경쟁력 있게 비페놀을 공급할 수 있는 역량을 확대하고 있다. 이를 통해 SI 그룹은 글로벌 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고, 증가하는 지역 수요를 지원하며, 다지역 생산 거점을 통해 공급 안정성을 강화할 수 있는 입지를 다지게 됐다"고 말했다.

비페놀에 대한 자세한 내용은 https://siigroup.com/products/4-4-biphenol에서 확인할 수 있다.

SI 그룹 소개

SI 그룹은 고성능 첨가제, 공정 솔루션 및 화학 중간체 분야의 글로벌 리더다. SI 그룹의 화학 제품은 플라스틱, 고무 및 접착제, 연료, 윤활유, 코팅, 유전 산업에서 산업재와 소비재의 품질과 성능을 향상시키는 필수 솔루션이다. 텍사스주 더우드랜즈에 본사를 둔 SI 그룹은 3개 대륙에서 18개의 제조 시설을 운영하고 있으며, 전 세계 약 1500명의 직원의 지원을 받아 80개국 이상 고객에게 서비스를 제공하고 있다. 안전, 화학, 지속 가능성, 탁월한 성과 창출에 대한 열정을 바탕으로 SI 그룹은 더 나은 미래를 위한 장기적 가치를 창출하기 위해 혁신하고 있다. 자세한 내용은 www.siigroup.com에서 확인할 수 있다.

셩샤오 그룹 소개

1987년에 설립되어 중국 저장성 취저우에 본사를 둔 셩샤오 그룹은 첨단소재, 특수화학, 장비 제조 및 기타 산업 부문에 걸쳐 사업을 영위하는 다각화된 산업 그룹이다. 특수 화학 및 첨단 소재 분야에서 셩샤오의 주요 제품에는 p-하이드록시벤조산(PHBA), 6-하이드록시-2-나프토산(HNA), 4,4'-비페놀 및 액정 폴리머(LCP) 응용 분야를 위한 기타 핵심 단량체와 화학 중간체가 포함되며, 인공지능, 전자, 통신, 헬스케어, 식품 등 산업에 서비스를 제공하고 있다. 셩샤오는 전 세계 약 100개 국가와 지역의 고객에게 고품질 화학 제품과 솔루션을 공급하며 첨단소재 기술의 발전을 지원하고 있다. 자세한 내용은 www.shengxiaochemical.com에서 확인할 수 있다.

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SOURCE SI Group, Inc.