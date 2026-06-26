SI Group et Shengxiao Group créent une coentreprise pour accélérer l'augmentation des capacités de production de bisphénol en Chine

Shengnova Advanced Materials renforce son approvisionnement régional en bisphénol afin de répondre à la demande croissante dans la région Asie-Pacifique

SHANGHAI, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- SI Group, l'un des principaux développeurs et fabricants mondiaux d'additifs de performance, de solutions de procédés et d'intermédiaires chimiques, et Shengxiao Group, leader mondial des monomères de polymères à cristaux liquides (LCP) et des produits chimiques de spécialité, ont annoncé aujourd'hui la création d'une coentreprise visant à accélérer l'augmentation des capacités de production de bisphénol en Chine.

Representatives from Shengxiao Group and SI Group at the joint venture signing ceremony on June 25

Basée dans la province du Sichuan, en Chine, Shengnova Advanced Materials allie les capacités de production de bisphénol bien établies du groupe Shengxiao et son accès aux marchés régionaux à la technologie exclusive et à l'expertise mondiale en matière de bisphénol du groupe SI. En réunissant ces capacités, la coentreprise a pour objectif d'accroître l'approvisionnement local de cette molécule unique.

Le bisphénol est un monomère important utilisé dans les polymères à cristaux liquides (LCP), le polyphénylène sulfone (PPSU) et d'autres applications. Cette initiative permet aux deux partenaires de répondre à la demande croissante dans divers secteurs, notamment l'électronique, l'automobile et le médical, où les matériaux haute performance sont indispensables aux applications de nouvelle génération.

« Nous sommes ravis de nous associer à SI Group pour créer Shengnova Advanced Materials, qui fournira du bisphénol à nos clients en Asie », a déclaré Guo Xiaozhong, président du groupe Shengxiao. « En tant que fournisseur de premier plan de monomères destinés aux polymères à cristaux liquides (LCP), le bisphénol occupe une place centrale dans notre gamme de produits. Nos clients apprécient le fait que l'approvisionnement se fasse au niveau régional, et l'introduction en Chine de l'expertise de SI Group en matière de bisphénol profitera aux marchés finaux en pleine croissance de la région. »

« Cette coentreprise s'inscrit dans la stratégie de croissance de SI Group et renforce notre capacité à répondre aux besoins de nos clients sur les principaux marchés mondiaux », a déclaré David Bradley, président-directeur général de SI Group. « Grâce à la création de Shengnova Advanced Materials, nous renforçons notre capacité à fournir de manière compétitive du bisphénol de type à nos clients en Asie, tout en poursuivant la production sur notre site de Newport, dans le Tennessee. Cela permet à SI Group de mieux répondre aux besoins de ses clients internationaux, de satisfaire la demande régionale en pleine croissance et de renforcer la sécurité d'approvisionnement grâce à un réseau de production présent dans plusieurs régions. »

Pour en savoir plus sur l'étude (Biphenol), rendez-vous sur https://siigroup.com/products/4-4-biphenol

À propos de SI Group

SI Group est un chef de file mondial dans les additifs de performance, les solutions de traitement et les produits chimiques intermédiaires. Les produits chimiques de SI Group sont des solutions essentielles qui améliorent la qualité et la performance des biens industriels et de consommation dans les secteurs des plastiques, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants, des lubrifiants, des revêtements et des champs pétrolifères. SI Group, dont le siège social se trouve à The Woodlands, Texas, exploite 18 sites de production sur trois continents, au service de clients dans 80 pays avec l'aide de 1 500 employés dans le monde entier. Animé par une passion pour la sécurité, la chimie, le développement durable et l'obtention de résultats extraordinaires, SI Group innove afin de créer de la valeur à long terme pour un avenir meilleur. Pour en savoir plus, consultez le site www.siigroup.com.

À propos du groupe Shengxiao

Fondé en 1987 et dont le siège social est situé à Quzhou, dans la province du Zhejiang, en Chine, le groupe Shengxiao est un groupe industriel diversifié dont les activités couvrent les matériaux de pointe, les produits chimiques spécialisés, la fabrication d'équipements et d'autres secteurs industriels. Dans les domaines des produits chimiques de spécialité et des matériaux avancés, les principaux produits de Shengxiao comprennent l'acide p-hydroxybenzoïque (PHBA), l'acide 6-hydroxy-2-naphtoïque (HNA), le 4,4'-biphénol, ainsi que d'autres monomères et intermédiaires chimiques essentiels destinés aux applications des polymères à cristaux liquides (LCP), au service de secteurs tels que l'intelligence artificielle, l'électronique, les communications, la santé et l'agroalimentaire. Shengxiao fournit des produits et des solutions chimiques de haute qualité à ses clients dans près de 100 pays et régions à travers le monde, contribuant ainsi au progrès des technologies des matériaux de pointe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur, www.shengxiaochemical.com et.

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