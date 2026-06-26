-SI Group y Shengxiao Group establecen una empresa conjunta para acelerar la expansión de la capacidad de producción de bifenol en China

Shengnova Advanced Materials mejora el suministro de bifenol en la región para satisfacer la creciente demanda en toda la región de Asia-Pacífico.

SHANGHAI, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- SI Group, empresa líder mundial en el desarrollo y la fabricación de aditivos de alto rendimiento, soluciones de proceso e intermedios químicos, y Shengxiao Group, líder mundial en monómeros de polímeros de cristal líquido (LCP) y productos químicos especializados, anunciaron hoy la formación de una empresa conjunta para acelerar la ampliación de la capacidad de producción de bifenol en China.

Representatives from Shengxiao Group and SI Group at the joint venture signing ceremony on June 25

Con sede en Sichuan, China, Shengnova Advanced Materials combina la consolidada planta de fabricación de bifenol y el acceso al mercado regional del Grupo Shengxiao con la tecnología patentada y la experiencia global en bifenol de SI Group. Al aunar estas capacidades, la empresa conjunta está diseñada para aumentar el suministro local de esta molécula única.

El bifenol es un monómero importante que se utiliza en polímeros de cristal líquido (LCP), polifenilenosulfona (PPSU) y otras aplicaciones. Esta iniciativa permite a ambos socios satisfacer la creciente demanda en sectores como la electrónica, la automoción y la medicina, donde los materiales de alto rendimiento son esenciales para las aplicaciones de última generación.

"Nos complace asociarnos con SI Group para formar Shengnova Advanced Materials y suministrar bifenol a clientes en Asia", declaró Guo Xiaozhong, presidente de Shengxiao Group. "Como proveedor líder de monómeros para polímeros de cristal líquido (LCP), el bifenol es un componente clave de nuestra cartera. Nuestros clientes valoran el suministro local y la incorporación de la experiencia de SI Group en bifenol a China beneficiará a los crecientes mercados finales de la región".

"Esta empresa conjunta impulsa la estrategia de crecimiento de SI Group y fortalece nuestra capacidad para atender a clientes en mercados clave de todo el mundo", declaró David Bradley, presidente y consejero delegado de SI Group. "Mediante la creación de Shengnova Advanced Materials, ampliamos nuestra capacidad para suministrar bifenol de forma competitiva a clientes en Asia, al tiempo que continuamos la producción en nuestra planta de Newport, Tennessee. Esto posiciona a SI Group para proporcionar un mejor servicio a los clientes globales, respaldar la creciente demanda regional y reforzar la seguridad del suministro a través de una red de producción multirregional".

Obtenga más información sobre el bifenol en https://siigroup.com/products/4-4-biphenol

Acerca de SI Group

SI Group es líder mundial en aditivos de alto rendimiento, soluciones de proceso e intermedios químicos. Los productos químicos de SI Group son soluciones esenciales que mejoran la calidad y el rendimiento de bienes industriales y de consumo en las industrias de plásticos, caucho y adhesivos, combustibles, lubricantes, recubrimientos y yacimientos petrolíferos. Con sede en The Woodlands, Texas, SI Group opera 18 plantas de fabricación en tres continentes y atiende a clientes en más de 80 países, con el apoyo de aproximadamente 1.500 empleados en todo el mundo. Impulsada por la pasión por la seguridad, la química, la sostenibilidad y la obtención de resultados extraordinarios, SI Group innova para crear valor a largo plazo para un futuro mejor. Obtenga más información en www.siigroup.com.

Acerca de Shengxiao Group

Fundado en 1987 y con sede en Quzhou, provincia de Zhejiang, China, Shengxiao Group es un grupo industrial diversificado con negocios que abarcan materiales avanzados, productos químicos especializados, fabricación de equipos y otros sectores industriales. En los campos de productos químicos especializados y materiales avanzados, los productos clave de Shengxiao incluyen ácido p-hidroxibenzoico (PHBA), ácido 6-hidroxi-2-naftoico (HNA), 4,4'-bifenol y otros monómeros críticos e intermedios químicos para aplicaciones de polímeros de cristal líquido (LCP), que sirven a industrias como la inteligencia artificial, la electrónica, las comunicaciones, la salud y la alimentación. Shengxiao suministra productos y soluciones químicas de alta calidad a clientes en casi 100 países y regiones de todo el mundo, apoyando el avance de las tecnologías de materiales avanzados. Obtenga más información en www.shengxiaochemical.com.

Contacto de medios:

Joseph Grande

Tel.: + 1.413.684.2463

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