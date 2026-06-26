SI Group y Shengxiao Group establecen una empresa conjunta para acelerar la expansión de la capacidad de bifenol en China

Shengnova Advanced Materials mejora el suministro de bifenol en la región para satisfacer la creciente demanda en Asia Pacífico

SHANGHAI, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- SI Group, desarrollador y fabricante líder mundial de aditivos de rendimiento, soluciones de procesos y productos químicos intermedios, y Shengxiao Group, líder mundial en monómeros de polímeros de cristal líquido (LCP, por sus siglas en inglés) y productos químicos especializados, anunciaron hoy la formación de una empresa conjunta para acelerar la capacidad adicional de bifenol en China.

Representantes de Shengxiao Group y SI Group en la ceremonia de firma de la empresa conjunta el 25 de junio (PRNewsfoto/SI Group, Inc.)

Con sede en Sichuan, China, Shengnova Advanced Materials combina el activo de fabricación de Bifenol establecido de Shengxiao Group y el acceso al mercado regional con la tecnología patentada de SI Group y la experiencia global en Bifenol. Al reunir estas capacidades, la empresa conjunta está diseñada para aumentar el suministro local de esta molécula única.

El difenol es un monómero importante utilizado en polímeros de cristal líquido (LCP), polifenilensulfona (PPSU) y otras aplicaciones. La empresa posiciona a ambos socios para apoyar la creciente demanda en sectores como la electrónica, la automoción y la medicina, donde los materiales de alto rendimiento son esenciales para las aplicaciones de próxima generación.

"Nos complace asociarnos con SI Group para formar Shengnova Advanced Materials y suministrar bifenol a clientes de Asia", declaró Guo Xiaozhong, presidente de Shengxiao Group. "Como proveedor líder de monómeros para polímeros de cristal líquido (LCP), el bifenol es un componente clave de nuestra cartera. Nuestros clientes aprecian el suministro en la región y llevar la experiencia de Biphenol de SI Group a China beneficiará a los crecientes mercados finales de la región ".

"Esta empresa conjunta promueve la estrategia de crecimiento de SI Group y fortalece nuestra capacidad para atender a clientes en mercados clave de todo el mundo", afirmó David Bradley, presidente y director ejecutivo de SI Group. "A través de la formación de Shengnova Advanced Materials, estamos ampliando nuestra capacidad para suministrar de forma competitiva Bifenol a clientes en Asia mientras continuamos la producción en nuestras instalaciones de Newport, Tennessee. Esto posiciona a SI Group para servir mejor a los clientes globales, apoyar la creciente demanda regional y reforzar la seguridad del suministro a través de una huella de producción multirregional ".

Obtenga más información sobre Biphenol en https://siigroup.com/products/4-4-biphenol

Acerca de SI Group

SI Group es un líder mundial en aditivos de rendimiento, soluciones de procesos y productos químicos intermedios. Las químicas de SI Group son soluciones esenciales que mejoran la calidad y el rendimiento de los bienes industriales y de consumo en las industrias de plásticos, caucho y adhesivos, combustibles, lubricantes, recubrimientos y yacimientos petrolíferos. SI Group tiene sede en The Woodlands, Texas, gestiona 18 centros de fabricación en tres continentes y presta servicio a clientes en más de 80 países, con el apoyo de aproximadamente 1.500 empleados en todo el mundo. Impulsado por la pasión por la seguridad, la química, la sostenibilidad y la entrega de resultados extraordinarios, SI Group innova para crear valor a largo plazo para un futuro mejor. Obtenga más información en www.siigroup.com.

Acerca del Grupo Shengxiao

Fundado en 1987 y con sede en Quzhou, provincia de Zhejiang, China, el Grupo Shengxiao es un grupo industrial diversificado con negocios que abarcan materiales avanzados, productos químicos especializados, fabricación de equipos y otros sectores industriales. En los campos de productos químicos especializados y materiales avanzados, los productos clave de Shengxiao incluyen el ácido p-hidroxibenzoico (PHBA), el ácido 6-hidroxi-2-naftoico (Hna), el 4,4'-bifenol y otros monómeros críticos e intermedios químicos para aplicaciones de polímeros de cristal líquido (LCP), que sirven a industrias como la inteligencia artificial, la electrónica, las comunicaciones, la atención médica y los alimentos. Shengxiao suministra productos y soluciones químicas de alta calidad a clientes en casi 100 países y regiones de todo el mundo, apoyando el avance de las tecnologías avanzadas de materiales. Obtenga más información en www.shengxiaochemical.com.

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FUENTE SI Group, Inc.