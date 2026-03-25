SI GROUP recebe classificação Silver EcoVadis, reconhecida entre os 15% melhores do mundo

Reconhecimento reflete o progresso detalhado no relatório ESG 2025 da empresa

THE WOODLANDS, Texas, 25 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O SI GROUP, um dos principais desenvolvedores e fabricantes globais de aditivos de desempenho, soluções de processo e produtos químicos intermediários, recebeu uma classificação de sustentabilidade de Prata 2026 da EcoVadis, colocando a empresa no 85º percentil de todas as empresas avaliadas em todo o mundo. O reconhecimento marca uma melhoria em relação à classificação Bronze de 2025 do SI GROUP e reflete o progresso contínuo da empresa no avanço de sua estratégia de sustentabilidade.

EcoVadis é uma das fornecedoras mais reconhecidas do mundo em avaliações de sustentabilidade empresarial, avaliando empresas em quatro áreas principais: Meio Ambiente, Trabalho e Direitos Humanos, Ética e Compras Sustentáveis. Na avaliação de 2026, o SI GROUP pontuou acima da média do setor em todas as quatro categorias, demonstrando o compromisso da empresa com operações responsáveis e práticas comerciais transparentes e éticas na fabricação de produtos químicos.

A classificação aprimorada baseia-se no progresso descrito no Relatório Ambiental, Social e de Governança (ESG) de 2025 do SI GROUP, que detalha conquistas mensuráveis em todas as operações globais da empresa. O SI GROUP avançou em iniciativas focadas em reduzir as emissões de gases de efeito estufa, melhorar a eficiência energética, fortalecer a gestão responsável de recursos e aumentar a transparência da cadeia de suprimentos.

Além das melhorias operacionais, a empresa implementou novas políticas, expandiu programas de sustentabilidade e obteve certificações adicionais que apoiam uma governança e um desempenho ambiental mais fortes em toda a sua rede global de fabricação.

"EcoVadis fornece uma referência importante para avaliar nosso desempenho em sustentabilidade e identificar oportunidades para continuar melhorando", disse Mike Farnell, Diretor Jurídico e Diretor de Sustentabilidade. "Alcançar uma classificação Silver é um marco encorajador que reflete a dedicação de nossas equipes em todo o mundo para operar com responsabilidade e apoiar nossos clientes com soluções que contribuem para um futuro mais sustentável."

SI GROUP continua a integrar a sustentabilidade no desenvolvimento, fabricação e aplicação de suas tecnologias químicas, ajudando os clientes a atender às metas ambientais e de desempenho em evolução, mantendo um forte foco em segurança, conformidade e crescimento responsável.

Para obter mais informações sobre as iniciativas de sustentabilidade do SI GROUP, visite www.siigroup.com/sustainability ou leia o Relatório ESG 2025 da empresa.

Sobre o

SI GROUP GROUP O SI GROUP é líder global em aditivos de desempenho, soluções de processo e intermediários químicos. As químicas do SI GROUP são soluções essenciais que melhoram a qualidade e o desempenho de bens industriais e de consumo nas indústrias de plásticos, borracha e adesivos, combustíveis, lubrificantes, revestimentos e campos petrolíferos. Com sede em The Woodlands, Texas, o SI GROUP opera 18 unidades de produção em três continentes e atende clientes em mais de 80 países, com o apoio de aproximadamente 1.500 funcionários em todo o mundo. Impulsionado pela paixão pela segurança, química, sustentabilidade e entrega de resultados extraordinários, o SI GROUP inova para criar valor a longo prazo para um futuro melhor. Saiba mais em www.siigroup.com.

Sobre a EcoVadis

EcoVadis é uma empresa orientada por propósitos dedicada a incorporar inteligência de sustentabilidade em todas as decisões de negócios em todo o mundo. Em 2024, a EcoVadis adquiriu a Ulula, uma plataforma líder de voz do trabalhador que fortalece suas capacidades no apoio à devida diligência em direitos humanos. Com classificações globais, confiáveis e acionáveis, empresas de todos os portes confiam nos insights detalhados da EcoVadis para cumprir os regulamentos ESG, reduzir as emissões de GEE e melhorar o desempenho de sustentabilidade de seus negócios e cadeia de valor em 250 setores em 185 países. Líderes como Johnson & Johnson, L'Oréal, Unilever, Bridgestone, BASF e JPMorgan estão entre mais de 150.000 empresas que usam as ferramentas de classificação, risco e gerenciamento de carbono da EcoVadis e a plataforma de e-learning para acelerar sua jornada em direção à resiliência, crescimento sustentável e impacto positivo em todo o mundo. Saiba mais em EcoVadis.com

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FONTE SI Group, Inc.