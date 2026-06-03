SI Group anuncia novo conselho de administração para apoiar a próxima fase de crescimento

As nomeações do conselho apoiam o compromisso do SI Group em oferecer valor ao cliente e crescimento a longo prazo

THE WOODLANDS, Texas, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O SI Group, um dos principais desenvolvedores e fabricantes globais de aditivos de desempenho, soluções de processo e produtos químicos intermediários, anunciou hoje a nomeação de seu novo Conselho de Administração após a conclusão de uma transação abrangente de recapitalização no final do ano passado. Os membros do novo Conselho de Administração foram nomeados pelo novo grupo de propriedade institucional da Empresa em colaboração com a equipe executiva de liderança do SI Group.

Os membros recém-nomeados são líderes talentosos com profunda experiência no setor químico, mercados globais e estratégia de negócios que ajudarão a construir a base sólida do SI Group e apoiar a próxima fase de crescimento da empresa. O Conselho trabalhará em estreita colaboração com a administração em iniciativas focadas em atender melhor os clientes, inovar com propósito e criar valor a longo prazo.

O Conselho será composto pelos seguintes membros:

Shawn Abrams , ex-presidente da Catalyst Technologies da W.R. Grace & Co. e atualmente atua nos conselhos de administração da PQ Corporation, Clean Chemistry and Savillex Corporation





, ex-presidente da Catalyst Technologies da W.R. Grace & Co. e atualmente atua nos conselhos de administração da PQ Corporation, Clean Chemistry and Savillex Corporation Luis Fernandez-Moreno , ex-presidente interino e diretor executivo da Ingevity e atualmente atua nos conselhos de administração da Ingevity, Select Water Solutions, HASA e Huber Engineered Materials





, ex-presidente interino e diretor executivo da Ingevity e atualmente atua nos conselhos de administração da Ingevity, Select Water Solutions, HASA e Huber Engineered Materials Daryl Roberts , ex-vice-presidente sênior e diretor de operações e engenharia da DuPont e atualmente atua nos conselhos de administração da AdvanSix e da American Electric Power





, ex-vice-presidente sênior e diretor de operações e engenharia da DuPont e atualmente atua nos conselhos de administração da AdvanSix e da American Electric Power Jan Trnka-Amrhein , sócio, oportunidades de crédito da American Industrial Partners e atualmente atua nos Conselhos de Administração da Enviva Biomass e Apex Tool Group





, sócio, oportunidades de crédito da American Industrial Partners e atualmente atua nos Conselhos de Administração da Enviva Biomass e Apex Tool Group David Bradley, presidente e diretor executivo do SI Group e atua nos conselhos de administração da Ecovyst e da South Texas Truck Centers

"O SI Group tem o orgulho de receber este distinto grupo de líderes em nosso Conselho de Administração", declarou David Bradley, presidente e CEO do SI Group. "Nosso novo Conselho traz sua profunda experiência operacional e no setor, juntamente com um compromisso compartilhado de criar valor diferencial para nossos clientes e acionistas. Juntos, construiremos o legado de inovação e parceria de um século do SI Group, à medida que posicionamos a empresa para o sucesso contínuo nos próximos 100 anos."

Para saber mais sobre o Conselho de Administração do SI Group, acesse www.siigroup.com/about.

Sobre o SI Group

O SI Group é líder global em aditivos de desempenho, soluções de processo e intermediários químicos. As químicas do SI Group são soluções essenciais que melhoram a qualidade e o desempenho de bens industriais e de consumo nas indústrias de plásticos, borracha e adesivos, combustíveis, lubrificantes, revestimentos e campos petrolíferos. Com sede em The Woodlands, Texas, o SI Group opera 18 unidades de produção em três continentes e atende clientes em mais de 80 países, com o apoio de aproximadamente 1.500 funcionários em todo o mundo. Impulsionado pela paixão pela segurança, química, sustentabilidade e entrega de resultados extraordinários, o SI Group inova para criar valor a longo prazo para um futuro melhor. Saiba mais em www.siigroup.com.

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FONTE SI Group, Inc.