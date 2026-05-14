SIBIONICS realiza a 4ª Cúpula AGP & DTx e destaca uma nova era no cuidado do diabetes com inteligência artificial

SHENZHEN, China, 14 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A SIBIONICS realizou recentemente em Shenzhen a 4ª Cúpula AGP & DTx, reunindo quase 300 especialistas, profissionais de saúde, pesquisadores, criadores de conteúdo e parceiros do setor de diferentes países para discutir a próxima etapa da gestão digital do diabetes.

Since 2024, we have supported approximately 20 investigator-initiated trials (IIT) across global markets

Com o tema "Além da glicose: o futuro integrado do CGM, do CKM e da IA no diabetes", o evento destacou o papel crescente do monitoramento contínuo de glicose (CGM), do monitoramento contínuo de cetonas (CKM), das terapias digitais e da inteligência artificial no avanço da prática clínica e do cuidado centrado no paciente.

Mais de 30 palestrantes internacionais participaram do fórum, incluindo Andrej Janež, Sofianos Andrikopoulos, Shannon Lin e Rodrigo Nunes Lamounier, etc. A programação abordou temas como a aplicação e o valor das terapias digitais no diabetes, a fenotipagem metabólica baseada em CGM, os desafios e perspectivas da tecnologia CGM, a aplicação de CXM em terapias digitais e a visão dos pacientes sobre o futuro do CGM e da gestão digital do diabetes.

Além do fórum principal, a cúpula contou com três sessões acadêmicas paralelas: Sessão clínica, Sessão de enfermagem e Sessão de apresentação de casos clínicos exemplares. Juntas, essas sessões criaram uma plataforma multidisciplinar para troca de experiências em pesquisa clínica, prática de enfermagem, aplicação no mundo real e cuidado ao paciente.

Um dos principais pontos discutidos ao longo do evento foi a transição do simples monitoramento da glicose para uma gestão do diabetes mais integrada e orientada à ação. Com o desenvolvimento de ferramentas habilitadas por IA, os dados de CGM passam a ser cada vez mais conectados a comportamentos do dia a dia, como alimentação, atividade física e medicação, ajudando usuários e profissionais de saúde a compreender melhor os padrões glicêmicos e as necessidades de cuidado.

Durante a cúpula, a SIBIONICS também apresentou os recursos de IA integrados ao GS3, incluindo AI Meal Insight e registro de eventos com apoio de IA. Esses recursos foram desenvolvidos para simplificar o registro diário, analisar a relação entre hábitos de vida e variações glicêmicas, e apoiar maior adesão ao tratamento no longo prazo.

À medida que o cuidado do diabetes avança para além da coleta de dados, a SIBIONICS busca transformar insights contínuos de glicose em ações diárias mais claras.

Contato para a imprensa:

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2979335/LY883879.jpg

FONTE SIBIONICS