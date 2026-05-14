SIBIONICS organise le 4e Sommet AGP & DTx et met en lumière une nouvelle ère de la prise en charge du diabète grâce à l'IA

SHENZHEN, China, 14 mai 2026 /PRNewswire/ -- SIBIONICS a récemment organisé à Shenzhen le 4e Sommet AGP & DTx, réunissant près de 300 experts, cliniciens, chercheurs, créateurs et partenaires industriels venus du monde entier afin d'échanger sur la prochaine étape de la gestion numérique du diabète.

Since 2024, we have supported approximately 20 investigator-initiated trials (IIT) across global markets

Placée sous le thème Au-delà du glucose : l'avenir intégré de la CGM, de la CKM et de l'IA dans le diabète, cette édition a mis l'accent sur le rôle croissant de la surveillance continue du glucose (CGM), de la surveillance continue des corps cétoniques (CKM), des thérapies numériques et de l'intelligence artificielle dans l'évolution des pratiques cliniques et des soins centrés sur le patient.

Plus de 30 intervenants internationaux ont pris part au forum, notamment Andrej Janež, Sofianos Andrikopoulos, Shannon Lin et Rodrigo Nunes Lamounier, etc. Le programme a couvert un large éventail de sujets, tels que l'application et la valeur médico-économique des thérapies numériques dans le diabète, le phénotypage métabolique basé sur la CGM, les défis et perspectives de la technologie CGM, l'application du CXM dans les thérapies numériques, ainsi que les attentes des patients vis-à-vis de la CGM et de la gestion numérique du diabète.

En complément du forum principal, le sommet comprenait trois sessions académiques parallèles : Session clinique, Session infirmière et Session de présentation de cas cliniques exemplaires. Ces sessions ont constitué une plateforme d'échange multidisciplinaire réunissant recherche clinique, pratique infirmière, applications en vie réelle et prise en charge des patients.

Un thème central des discussions a été le passage d'une simple surveillance de la glycémie à une gestion du diabète plus intégrée et orientée vers l'action. Grâce au développement d'outils basés sur l'IA, les données de CGM sont de plus en plus reliées aux comportements quotidiens, tels que les repas, l'activité physique et la prise de médicaments, afin d'aider les utilisateurs et les professionnels de santé à mieux comprendre les profils glycémiques et les besoins de prise en charge.

Lors du sommet, SIBIONICS a également présenté les capacités d'IA intégrées à GS3, notamment AI Meal Insight et l'enregistrement d'événements assisté par IA. Ces fonctionnalités visent à simplifier le suivi quotidien, à analyser les liens entre les habitudes de vie et les variations glycémiques, et à favoriser une meilleure observance à long terme.

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