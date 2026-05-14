SIBIONICS veranstaltet den 4. AGP & DTx Summit und rückt eine neue Ära des KI-gestützten Diabetesmanagements in den Fokus

SHENZHEN, China, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- SIBIONICS hat kürzlich den 4. AGP & DTx Summit in Shenzhen ausgerichtet. Die Veranstaltung brachte nahezu 300 Expertinnen und Experten, Kliniker, Forschende, Creator sowie Branchenpartner aus aller Welt zusammen, um über die nächste Entwicklungsstufe des digitalen Diabetesmanagements zu diskutieren.

Since 2024, we have supported approximately 20 investigator-initiated trials (IIT) across global markets

Unter dem Leitthema Über Glukose hinaus: die integrierte Zukunft von CGM, CKM und KI im Diabetesmanagement stand die wachsende Bedeutung von kontinuierlicher Glukosemessung (CGM), kontinuierlicher Ketonmessung (CKM), digitalen Therapien und künstlicher Intelligenz für die klinische Praxis und eine patientenzentrierte Versorgung im Mittelpunkt.

Mehr als 30 internationale Referentinnen und Referenten nahmen am Forum teil, darunter Andrej Janež, Sofianos Andrikopoulos, Shannon Lin und Rodrigo Nunes Lamounier, etc. Die Agenda umfasste Themen wie die Anwendung und den medizinischen Nutzen digitaler Therapien im Diabetesmanagement, metabolische Phänotypisierung auf Basis von CGM, Herausforderungen und Perspektiven der CGM-Technologie, den Einsatz von CXM in digitalen Therapien sowie Patientenerwartungen an die künftige CGM-gestützte und digitale Diabetesversorgung.

Neben dem Hauptforum bot der Summit drei parallele wissenschaftliche Sitzungen: Clinical Session, Nursing Session und Exemplary Clinical Case Presentation Session. Gemeinsam schufen diese Formate eine multidisziplinäre Plattform für den Austausch zu klinischer Forschung, Pflegepraxis, Real-World-Anwendung und Patientenversorgung.

Ein zentrales Thema des Summits war der Wandel von der reinen Glukoseüberwachung hin zu einem stärker integrierten und handlungsorientierten Diabetesmanagement. Mit der Weiterentwicklung KI-gestützter Tools werden CGM-Daten zunehmend mit Alltagsverhalten wie Mahlzeiten, Bewegung und Medikation verknüpft. Dadurch können Nutzerinnen und Nutzer sowie medizinisches Fachpersonal Glukosemuster und Managementbedarfe besser verstehen.

Im Rahmen des Summits stellte SIBIONICS zudem die in GS3 integrierten KI-Funktionen vor, darunter AI Meal Insight und KI-gestütztes Event Logging. Diese Funktionen sollen die tägliche Dokumentation vereinfachen, Zusammenhänge zwischen Lebensstilereignissen und Glukoseveränderungen analysieren und eine langfristig bessere Adhärenz unterstützen.

Während sich die Diabetesversorgung zunehmend über die reine Datenerfassung hinausentwickelt, möchte SIBIONICS kontinuierliche Glukoseeinblicke in klarere tägliche Handlungsschritte übersetzen.

Beyond Glucose. Know what to do next.

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