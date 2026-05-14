SIBIONICS, yapay zeka destekli diyabet yönetiminde yeni bir çağa ışık tutan 4. AGP & DTx Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor

SIBIONICS, diyabet tedavisinde CGM, CKM ve yapay zekanın entegre geleceğini vurgulayarak Shenzhen'de düzenlenen 4. AGP & DTx Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor

SHENZHEN, Çin, 14 Mayıs 2026 /PRNewswire/ -- SIBIONICS geçtiğimiz günlerde Shenzhen'de 4. AGP & DTx Zirvesi Forum'a ev sahipliği yaparak dijital diyabet yönetiminin bir sonraki aşamasını tartışmak üzere dünyanın dört bir yanından yaklaşık 300 uzman, klinisyen, araştırmacı, içerik üreticisi ve sektör ortağını bir araya getirdi.

Since 2024, we have supported approximately 20 investigator-initiated trials (IIT) across global markets

"Glikozun Ötesinde Diyabette CGM, CKM ve Yapay Zekanın Entegre Geleceği" teması altında düzenlenen zirve, klinik uygulamaların geliştirilmesinde ve hasta odaklı bakımda sürekli glikoz izleme (CGM), sürekli keton izleme (CKM), dijital terapötikler ve yapay zekanın giderek artan rolüne odaklandı.

Foruma, aralarında Andrej Janež, Sofianos Andrikopoulos, Shannon Lin, Rodrigo Nunes Lamounier'in de bulunduğu, 30'dan fazla uluslararası konuşmacı katıldı. Gündem, diyabette dijital terapötiklerin uygulanması ve sağlık hizmeti değeri, CGM tabanlı metabolik fenotipleme, CGM teknolojisinin karşılaştığı zorluklar ve geleceği, dijital terapötiklerde CXM uygulaması ve gelecekteki CGM ve dijital diyabet yönetimine ilişkin hasta perspektifleri dahil olmak üzere çok çeşitli konuları kapsadı.

Zirvede ana forumun yanı sıra üç paralel akademik oturum düzenlendi: Klinik Oturumu, Hemşirelik Oturumu ve Örnek Klinik Vaka Sunumu Oturumu. Bu oturumlar bir araya gelerek klinik araştırmalar, hemşirelik uygulamaları, gerçek hayattaki uygulamalar ve hasta bakımı konularında multidisipliner bir fikir alışverişi platformu oluşturdu.

Zirve boyunca ele alınan temel konulardan biri, glikoz izlemeden daha entegre ve uygulamaya yönelik bir diyabet yönetimine geçişti. Yapay zeka destekli araçların geliştirilmesiyle birlikte CGM verileri yemek, egzersiz ve ilaç kullanımı gibi günlük alışkanlıklarla giderek daha fazla ilişkilendirilmekte ve bu da kullanıcıların ve sağlık profesyonellerinin glikoz eğilimlerini ve tedavi ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır.

Zirve sırasında SIBIONICS, AI Meal Insight ve AI destekli olay günlüğü dahil olmak üzere GS3'e entegre edilen AI yeteneklerini de tanıttı. Bu özellikler, günlük kayıt işlemlerini kolaylaştırmak, yaşam tarzı olayları ile glikoz değişiklikleri arasındaki ilişkiyi analiz etmek ve kullanıcıların uzun vadede tedaviye daha sıkı bir şekilde uymalarını desteklemek amacıyla tasarlanmıştır.

Diyabet tedavisi veri toplamanın ötesine geçmeye devam ederken, SIBIONICS sürekli glikoz içgörülerini daha net günlük eylemlere dönüştürmeye yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Glikozun Ötesinde. Bundan sonra ne yapmanız gerektiğini bilin.

