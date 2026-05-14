SIBIONICS celebra la 4.ª Cumbre AGP & DTx y destaca una nueva era en la gestión de la diabetes impulsada por IA

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SIBIONICS

May 14, 2026, 11:08 ET

SHENZHEN, China, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- SIBIONICS celebró recientemente en Shenzhen la 4.ª Cumbre AGP & DTx, que reunió a cerca de 300 expertos, profesionales clínicos, investigadores, creadores y socios del sector de todo el mundo para debatir la próxima etapa de la gestión digital de la diabetes.

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Since 2024, we have supported approximately 20 investigator-initiated trials (IIT) across global markets
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Bajo el lema "Más allá de la glucosa: el futuro integrado de la CGM, la CKM y la IA en la diabetes", la cumbre abordó el papel cada vez más relevante de la monitorización continua de glucosa (CGM), la monitorización continua de cetonas (CKM), las terapias digitales y la inteligencia artificial en la evolución de la práctica clínica y la atención centrada en el paciente.

Más de 30 ponentes internacionales participaron en el foro, entre ellos Andrej Janež, Sofianos Andrikopoulos, Shannon Lin y Rodrigo Nunes Lamounier, etc. La agenda incluyó temas como el valor clínico y sanitario de las terapias digitales en diabetes, la fenotipificación metabólica basada en CGM, los desafíos y perspectivas de la tecnología CGM, la aplicación de CXM en terapias digitales y la visión del paciente sobre el futuro de la CGM y la gestión digital de la diabetes.

Además del foro principal, la cumbre contó con tres sesiones académicas paralelas: Sesión clínica, Sesión de enfermería y Sesión de presentación de casos clínicos ejemplares, creando una plataforma multidisciplinaria para el intercambio entre investigación clínica, práctica enfermera, aplicación en el mundo real y atención al paciente.

Uno de los ejes principales del encuentro fue la transición desde la simple monitorización de glucosa hacia una gestión de la diabetes más integrada y accionable. Con el desarrollo de herramientas habilitadas por IA, los datos de CGM se conectan cada vez más con comportamientos cotidianos como la alimentación, el ejercicio y la medicación, ayudando a usuarios y profesionales sanitarios a comprender mejor los patrones glucémicos y las necesidades de gestión.

Durante la cumbre, SIBIONICS también presentó las capacidades de IA integradas en GS3, incluyendo AI Meal Insight y el registro de eventos impulsado por IA. Estas funciones están diseñadas para simplificar el registro diario, analizar la relación entre los hábitos de vida y los cambios de glucosa, y apoyar una mayor adherencia a largo plazo.

Contacto para medios:
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