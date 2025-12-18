Sigenergy e The Mobility House Energy publicam artigo técnico "Fundamentos e Aplicações do Carregamento Bidirecional"

MUNIQUE e DÜSSELDORF, Alemanha, 18 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Sigenergy, uma empresa líder em inovação energética em sistemas de armazenamento de energia, e a The Mobility House Energy, um dos principais agregadores e traders de flexibilidade energética sediado em Munique, lançaram conjuntamente um artigo técnico intitulado "Fundamentos e Aplicações do Carregamento Bidirecional". Com base na experiência pioneira de ambas as empresas em implantações comerciais de Vehicle-to-Grid (V2G) em toda a Europa, o documento descreve como as tecnologias de carregamento bidirecional Vehicle-to-Everything (V2X) estão prestes a se tornar um pilar das estratégias globais de flexibilidade energética, permitindo maior penetração de energias renováveis e moldando o próximo capítulo da inovação em energia distribuída.

Carregamento Bidirecional: um pilar para a transformação da rede elétrica

À medida que a eletrificação se acelera em todo o mundo, especialmente com a rápida adoção global de veículos elétricos (EVs), as tecnologias Vehicle-to-Grid (V2G) estão surgindo como ferramentas essenciais para estabilizar os sistemas de energia e liberar a flexibilidade distribuída. O artigo técnico consolida as experiências comprovadas em implantações comerciais de campo da Sigenergy e da The Mobility House Energy, oferecendo:

Uma visão abrangente das tecnologias e arquiteturas V2X

Diretrizes para fortalecer a colaboração do setor e o crescimento do ecossistema

Insights sobre o nível atual de maturidade técnica e as tendências futuras do mercado

O artigo técnico destaca o papel estratégico que o carregamento bidirecional V2X desempenhará no apoio à integração de energias renováveis, na mitigação da demanda de pico e no fortalecimento da estabilidade da rede elétrica. Combinado com a implementação contínua da ISO 15118-20, a maturação de EVs prontos para operação bidirecional e a expansão de mecanismos de mercado, como tarifas dinâmicas e mercados de flexibilidade, espera-se que o V2X experimente um rápido desenvolvimento entre 2025 e 2030.

Olhando para o futuro, o V2X será cada vez mais integrado à energia fotovoltaica residencial (PV), ao armazenamento estacionário e às usinas virtuais de energia (VPPs). Essa convergência abrirá novos caminhos econômicos, permitindo que usuários de EVs obtenham receita por meio de serviços à rede, ao mesmo tempo em que possibilita que os sistemas elétricos operem com maior eficiência e confiabilidade.

Arquitetura acoplada em CC da Sigenergy para carregamento bidirecional escalável

O artigo técnico apresenta a arquitetura acoplada em corrente contínua (CC) da Sigenergy, que integra energia solar, baterias residenciais e o módulo de carregamento bidirecional em CC em um único sistema de energia de alta eficiência. Ao reduzir perdas de conversão e simplificar a conformidade com códigos de rede globais, o design estabelece um novo padrão técnico para o carregamento bidirecional e permite uma implementação mais fluida em diferentes mercados.

No nível do sistema, a geração fotovoltaica é transferida diretamente para a bateria do veículo por meio de um elo CC compartilhado, possibilitando carregamento totalmente renovável e melhorando a economia energética residencial. Controles inteligentes no aplicativo mySigen, a plataforma de gerenciamento inteligente de energia desenvolvida pela Sigenergy, permitem que os usuários ajustem prioridades e limites de potência em todos os ativos, garantindo que o sistema de energia se adapte perfeitamente às condições regionais da rede e às necessidades individuais de uso. A funcionalidade nativa de black start aumenta ainda mais a resiliência energética ao permitir que as baterias dos EVs alimentem cargas residenciais durante interrupções de energia, sem a necessidade de hardware adicional.

Projetada tanto para aplicações ao consumidor quanto para serviços do lado da rede, a arquitetura inclui interfaces integradas de EMS e VPP, que permitem que os EVs participem de mercados de flexibilidade juntamente com energia solar e armazenamento estacionário. Em regiões com restrições de rede, a combinação de PV e armazenamento pode fornecer até 25 kW de carregamento rápido residencial aprimorado. Essa abordagem integrada oferece um caminho prático e escalável para a adoção do V2X, melhorando o retorno sobre o investimento (ROI) dos usuários e apoiando a transição mais ampla para sistemas de energia flexíveis e baseados em fontes renováveis.

O artigo técnico publicado conjuntamente destaca que o carregamento bidirecional não é mais um conceito teórico; trata-se de um recurso implementável, escalável e economicamente viável para sistemas elétricos modernos. Ao combinar o hardware e a inteligência de IA da Sigenergy com a expertise da The Mobility House Energy em flexibilidade energética e agregação, o artigo técnico busca fomentar o diálogo do setor e acelerar a adoção de mercado em toda a Europa.

Baixe o artigo técnico aqui: https://www.sigenergy.com/en/newsroom/white_paper

