시그에너지와 더 모빌리티 하우스 에너지, '양방향 충전의 기초 및 응용' 백서 발간

독일 뮌헨 및 뒤셀도르프, 2025년 12월 18일 /PRNewswire/ -- 에너지 저장 시스템 분야의 선도적인 에너지 혁신 기업 시그에너지(Sigenergy)와 뮌헨에 본사를 둔 선도적인 에너지 유연성 중개 사업자 더 모빌리티 하우스 에너지(The Mobility House Energy)가 공동으로 '양방향 충전의 기초 및 응용(Fundamentals and Applications of Bi-Directional Charging)'이라는 제목의 백서를 발간했다. 백서는 양사가 유럽 전역에서 상용 V2G (Vehicle-to-Grid)를 선도적으로 구축해온 경험을 바탕으로, V2X (Vehicle-to-Everything) 양방향 충전 기술이 글로벌 에너지 유연성 전략의 핵심으로서 재생 에너지 보급을 확대하고 분산형 에너지 혁신의 미래를 열어가는 방법을 조망했다.

양방향 충전: 그리드 전환을 위한 초석

Sigenergy and The Mobility House Energy previewed their joint white paper, “Fundamentals and Applications of Bi-Directional Charging,” at Solar Solutions Düsseldorf

전 세계에서 전동화에 속도가 붙고 특히 전기차(EV) 도입이 빨라짐에 따라, V2G 기술은 전력 시스템을 안정화하고 분산된 유연성을 확보하는 필수 도구로 떠오르고 있다. 이 백서는 시그에너지와 더 모빌리티 하우스 에너지가 현장에서 입증한 상용 구축 경험을 집약해 다음과 같은 내용을 담았다.

V2X 기술 및 아키텍처에 대한 포괄적 개요

산업 협력 및 생태계 성장을 강화하기 위한 가이드

현재의 기술적 성숙도와 미래 시장 동향에 대한 인사이트

이 백서는 재생 에너지 통합 지원, 전력 피크 수요 완화, 그리드 안정성 강화에서 V2X 양방향 충전이 수행할 전략적 역할을 강조한다. ISO 15118-20 표준 도입, 양방향 충전 전기차의 기술적 완성도 향상, 실시간 요금제 및 유연성 시장과 같은 시장 메커니즘의 확장이 맞물리며 V2X는 2025년에서 2030년 사이에 급속한 발전을 이룰 것으로 예상된다.

V2X는 주거용 태양광(PV), 고정형 스토리지, 가상 발전소와 점차 통합될 전망이다. 이런 융합은 전기차 사용자에게 그리드 서비스를 통한 새로운 수익 창출 기회를 제공하는 동시에 전력 시스템이 더 높은 효율성과 신뢰성 아래 운영되는 데 이바지할 것으로 보인다.

확장 가능한 양방향 충전을 위한 시그에너지의 DC 결합 아키텍처

백서는 태양광, 가정용 배터리, 양방향 DC 충전 모듈을 하나의 고효율 에너지 시스템으로 통합한 시그에너지의 DC 결합 아키텍처를 소개한다. 이 설계는 변환 손실을 줄이고 글로벌 그리드 코드 준수를 간소화해 양방향 충전의 새로운 기술 표준을 제시하며, 다양한 시장에서 더 원활한 구축을 돕는다.

시스템 차원에서 태양광 발전은 공유 DC 링크를 통해 차량 배터리로 직접 전송돼 완전한 재생 에너지 충전을 가능케 하고, 가정 내 에너지 비용 효율성을 높인다. 시그에너지가 개발한 스마트 에너지 관리 플랫폼인 mySigen 앱의 지능형 제어 기능을 활용하면 사용자는 모든 자산의 우선순위와 전력 제한을 정밀하게 조정할 수 있어, 지역별 그리드 상황과 개별 사용 패턴에 최적화한 시스템 운영이 가능해진다. 자체 블랙 스타트(black-start) 기능은 정전 시 별도 하드웨어 없이 전기차 배터리로 가정 내 전력을 공급하기 때문에 에너지 회복 탄력성을 한층 강화한다.

소비자용 애플리케이션과 그리드 측 서비스 모두를 고려해 설계된 이 아키텍처는 전기차가 태양광 및 고정형 스토리지와 함께 유연성 시장에 참가할 수 있도록 하는 내장형 EMS 및 VPP 인터페이스를 갖췄다. 그리드 제약이 있는 지역에서는 태양광과 스토리지를 결합해 최대 25kW의 향상된 가정용 고속 충전을 제공할 수 있다. 이런 통합적 접근은 V2X 도입을 위한 실용적이고 확장 가능한 해법을 제시하며, 사용자 투자 수익률(ROI)을 개선하고, 유연한 재생 에너지 중심 시스템으로의 광범위한 전환을 지원한다.

공동 발간된 이 백서는 양방향 충전이 더 이상 이론적 개념이 아니라 현대 전력 시스템에 바로 적용할 수 있고, 확장성을 갖추고 있으며, 경제적 자원임을 강조한다. 시그에너지의 하드웨어 및 AI 인텔리전스와 더 모빌리티 하우스 에너지의 에너지 유연성 및 중개 전문성을 결합한 이 백서는 업계 내 논의를 활성화하고 유럽 전역의 시장 확대를 가속하는 것을 목표로 한다.

백서 다운로드: https://www.sigenergy.com/en/newsroom/white_paper

SOURCE Sigenergy Technology Co., Ltd.