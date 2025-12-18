Sigenergy y The Mobility House Energy publican informe oficial titulado "Fundamentos y usos de la carga bidireccional"

MÚNICH y DÜSSELDORF, Alemania, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Sigenergy, empresa líder en innovación energética en sistemas de almacenamiento de energía, y The Mobility House Energy, empresa líder en agregación y comercialización de flexibilidad energética con sede en Múnich, han publicado de forma conjunta un informe oficial titulado "Fundamentos y usos de la carga bidireccional". Basándose en la experiencia pionera de ambas empresas en implementaciones comerciales de la tecnología del vehículo a la red (V2G, por sus siglas en inglés) en toda Europa, el documento describe cómo las tecnologías de carga bidireccional del vehículo a todo (V2X) se convertirán en una piedra angular de las estrategias globales de flexibilidad energética, lo que permite una mayor penetración en el mercado de la energía renovable y da forma al próximo capítulo de la innovación energética distribuida.

Sigenergy y The Mobility House Energy presentaron su informe oficial conjunto titulado "Fundamentos y usos de la carga bidireccional", en Solar Solutions Düsseldorf

Carga bidireccional: una piedra angular para la transformación de la red

A medida que la electrificación se acelera en todo el mundo, en especial con la rápida adopción de vehículos eléctricos a nivel mundial, las tecnologías del vehículo a red (V2G) se están convirtiendo en herramientas esenciales para estabilizar los sistemas de energía y hacer posible la flexibilidad distribuida. El informe oficial consolida las experiencias de implementación comercial probadas en el campo tanto de Sigenergy como de The Mobility House Energy, por lo que ofrece:

Una visión general completa de la tecnología y las arquitecturas V2X

Orientación para fortalecer la colaboración de la industria y el crecimiento del ecosistema

Información sobre la madurez técnica actual y las tendencias futuras del mercado

El informe oficial destaca la función estratégica que desempeñará la carga bidireccional V2X para apoyar la integración de la energía renovable, mitigar la demanda máxima y fortalecer la estabilidad de la red. Junto con el despliegue en curso de la norma ISO 15118-20, el desarrollo de vehículos eléctricos bidireccionales y la expansión de los mecanismos de mercado, como las tarifas dinámicas y los mercados flexibles, se espera que la tecnología V2X experimente un rápido crecimiento de 2025 a 2030.

De cara al futuro, la tecnología V2X se integrará cada vez más con la energía fotovoltaica residencial, el almacenamiento estacionario y las centrales eléctricas virtuales. Esta convergencia abrirá nuevas vías económicas que permitirá a los usuarios de vehículos eléctricos obtener ingresos a través de los servicios de la red, al tiempo que permitirá que los sistemas de energía funcionen con mayor eficiencia y confiabilidad.

Arquitectura acoplada a corriente continua de Sigenergy para carga bidireccional escalable

El informe oficial muestra la arquitectura acoplada a corriente continua (CC) de Sigenergy, que reúne la energía solar, las baterías domésticas y el módulo de carga bidireccional de CC en un único sistema de energía de alta eficiencia. Al reducir las pérdidas de conversión y simplificar el cumplimiento de los códigos de las redes globales, el diseño establece un nuevo estándar técnico para la carga bidireccional y permite una implementación más fluida en diversos mercados.

A nivel de sistema, la generación fotovoltaica se transfiere directamente a la batería del vehículo a través de un enlace de CC compartido, lo que permite una carga completamente renovable al tiempo que mejora la economía energética del hogar. Los controles inteligentes en la aplicación mySigen, la plataforma de gestión de energía inteligente desarrollada por Sigenergy, permiten a los usuarios ajustar las prioridades y los límites de potencia en todos los activos, para asegurarse de que el sistema de energía se adapte a la perfección a las condiciones de la red regional y a las necesidades de uso individuales. La funcionalidad nativa de arranque autógeno mejora aún más la resistencia energética, ya que permite que las baterías de los vehículos eléctricos alimenten las cargas domésticas durante los cortes sin hardware adicional.

Diseñada tanto para usos de consumo como para servicios en la red, la arquitectura incluye interfaces EMS y VPP incorporadas que permiten a los vehículos eléctricos participar en los mercados de flexibilidad junto con el almacenamiento estacionario y de energía solar. En regiones con restricciones de red, la energía fotovoltaica y el almacenamiento pueden combinarse para ofrecer hasta 25 kW de carga rápida mejorada en el hogar. Este enfoque integrado proporciona un camino práctico y escalable para adoptar la tecnología V2X, lo que mejora el retorno de inversión del usuario y promueve una transición más amplia hacia sistemas de energía flexibles e impulsados por energías renovables.

El informe oficial publicado por ambas empresas destaca que la carga bidireccional ya no es un concepto teórico; es un recurso que se puede implementar, escalable y viable a nivel económico para los sistemas de energía modernos. Al combinar el hardware y la inteligencia artificial de Sigenergy con la flexibilidad energética y la experiencia en agregación de The Mobility House Energy, el informe tiene como objetivo impulsar el diálogo de la industria y acelerar la adopción de esta tecnología en el mercado de toda Europa.

Descargue el informe aquí: https://www.sigenergy.com/en/newsroom/white_paper

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847641/20251217_104720.jpg

FUENTE Sigenergy Technology Co., Ltd.