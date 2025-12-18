Sigenergy et The Mobility House Energy publient un livre blanc intitulé « Principes fondamentaux et applications de la recharge bidirectionnelle »

MUNICH et DÜSSELDORF, Allemagne, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Sigenergy, un innovateur de premier plan dans le domaine des systèmes de stockage d'énergie, et The Mobility House Energy, un agrégateur et négociant de flexibilité énergétique basé à Munich, viennent de publier conjointement un livre blanc intitulé « Fundamentals and Applications of Bi-Directional Charging ». S'appuyant sur l'expérience acquise par les deux entreprises dans le cadre des déploiements commerciaux de véhicules vers réseau (V2G) en Europe, le document explique comment les technologies de recharge bidirectionnelle véhicule vers tout (V2X) sont appelées à devenir la pierre angulaire des stratégies mondiales de flexibilité énergétique, en permettant une plus grande pénétration des énergies renouvelables et en façonnant le prochain chapitre de l'innovation dans le domaine de l'énergie distribuée.

Recharge bidirectionnel : une pierre angulaire pour la transformation du réseau

Alors que l'électrification s'accélère dans le monde entier, en particulier avec l'adoption accélérée des véhicules électriques, les technologies V2G (véhicule vers réseau) apparaissent comme des outils essentiels pour stabiliser les réseaux électriques et débloquer la flexibilité distribuée. Le livre blanc consolide les expériences de déploiement commercial de Sigenergy et de The Mobility House Energy, qui ont fait leurs preuves sur le terrain :

une vue d'ensemble de la technologie et des architectures V2X

Orientations pour renforcer la collaboration industrielle et la croissance de l'écosystème

Aperçu de la maturité technique actuelle et des tendances futures du marché

Le livre blanc souligne le rôle stratégique que jouera la recharge bidirectionnelle V2X dans l'intégration des énergies renouvelables, l'atténuation des pics de demande et le renforcement de la stabilité du réseau. Avec le déploiement en cours de la norme ISO 15118-20, l'arrivée à maturité des véhicules électriques bidirectionnels et l'expansion des mécanismes de marché tels que les tarifs dynamiques et les marchés de flexibilité, le V2X devrait connaître un développement rapide entre 2025 et 2030.

À l'avenir, le V2X s'intégrera de plus en plus au photovoltaïque résidentiel, au stockage stationnaire et aux centrales électriques virtuelles. Cette convergence ouvrira de nouvelles voies économiques, permettant aux utilisateurs de VE de percevoir des revenus grâce aux services du réseau, tout en permettant aux systèmes électriques de fonctionner avec une efficacité et une fiabilité accrues.

L'architecture couplée au courant continu de Sigenergy pour une charge bidirectionnelle évolutive

Le livre blanc présente l'architecture couplée au courant continu de Sigenergy, qui réunit le solaire, les batteries domestiques et le module de charge en courant continu bidirectionnel en un seul système énergétique à haut rendement. En réduisant les pertes de conversion et en simplifiant la conformité avec les codes de réseau mondiaux, la conception établit une nouvelle norme technique pour la charge bidirectionnelle et permet un déploiement plus harmonieux sur divers marchés.

Au niveau du système, la production photovoltaïque est transférée directement à la batterie du véhicule par l'intermédiaire d'une liaison en courant continu partagée, ce qui permet une charge renouvelable complète tout en améliorant les économies d'énergie des ménages. Les contrôles intelligents de l'application mySigen, la plateforme de gestion intelligente de l'énergie développée par Sigenergy, permettent aux utilisateurs d'affiner les priorités et les limites de puissance pour tous les actifs, garantissant que le système énergétique s'adapte aux conditions du réseau régional et aux besoins d'utilisation individuels. La fonctionnalité native de démarrage à froid améliore encore la résilience énergétique en permettant aux batteries des VE d'alimenter les charges domestiques pendant les pannes sans matériel supplémentaire.

Conçue pour les applications grand public et les services côté réseau, l'architecture comprend des interfaces EMS et VPP intégrées qui permettent aux VE de participer aux marchés de flexibilité aux côtés de l'énergie solaire et du stockage stationnaire. Dans les régions où le réseau est limité, l'énergie photovoltaïque et le stockage peuvent être combinés pour fournir jusqu'à 25 kW de charge rapide à domicile. Cette approche intégrée offre une voie pratique et évolutive pour l'adoption du V2X, améliorant le retour sur investissement pour l'utilisateur et soutenant la transition plus large vers des systèmes énergétiques flexibles et basés sur les énergies renouvelables.

Le livre blanc publié conjointement souligne que la recharge bidirectionnelle n'est plus un concept théorique ; il s'agit d'une ressource déployable, évolutive et économiquement viable pour les systèmes électriques modernes. En combinant le matériel et l'intelligence IA de Sigenergy avec l'expertise de The Mobility House Energy en matière de flexibilité énergétique et d'agrégation, le livre blanc vise à alimenter le dialogue au sein de l'industrie et à accélérer l'adoption du marché à travers l'Europe.

Téléchargez le livre blanc ici : https://www.sigenergy.com/en/newsroom/white_paper

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2847641/20251217_104720.jpg