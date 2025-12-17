Sigenergy y The Mobility House Energy publican un informe técnico

-Sigenergy y The Mobility House Energy publican el informe técnico "Fundamentos y aplicaciones de la carga bidireccional"

MUNICH y DÜSSELDORF, Alemania, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Sigenergy, empresa líder en innovación energética en sistemas de almacenamiento, y The Mobility House Energy, empresa líder en agregación y comercialización de flexibilidad energética con sede en Múnich, han publicado conjuntamente un informe técnico titulado "Fundamentos y aplicaciones de la carga bidireccional". Basándose en la experiencia pionera de ambas empresas en la implementación de sistemas comerciales de vehículo a red (V2G) en Europa, el informe describe cómo las tecnologías de carga bidireccional de vehículo a todo (V2X) se convertirán en un pilar de las estrategias globales de flexibilidad energética, permitiendo una mayor penetración de las energías renovables y marcando la pauta en la innovación de la energía distribuida.

Sigenergy and The Mobility House Energy previewed their joint white paper, “Fundamentals and Applications of Bi-Directional Charging,” at Solar Solutions Düsseldorf

Carga Bidireccional: Un pilar fundamental para la transformación de la red eléctrica

A medida que la electrificación se acelera a nivel mundial, especialmente con la adopción acelerada de vehículos eléctricos (VE), las tecnologías de vehículo a red (V2G) se perfilan como herramientas esenciales para estabilizar los sistemas eléctricos y liberar flexibilidad distribuida. El informe técnico consolida las experiencias de implementación comercial probadas en campo de Sigenergy y The Mobility House Energy, ofreciendo:

Una visión general completa de la tecnología y las arquitecturas V2X

Orientación para fortalecer la colaboración en la industria y el crecimiento del ecosistema

Información sobre la madurez técnica actual y las tendencias futuras del mercado

El informe técnico destaca el papel estratégico que desempeñará la carga bidireccional V2X para impulsar la integración de las energías renovables, mitigar los picos de demanda y fortalecer la estabilidad de la red. En combinación con la implementación continua de la norma ISO 15118-20, la maduración de vehículos eléctricos bidireccionales y la expansión de mecanismos de mercado como las tarifas dinámicas y los mercados flexibles, se prevé que la carga bidireccional V2X experimente un rápido desarrollo entre 2025 y 2030.

De cara al futuro, la carga bidireccional V2X se integrará cada vez más con la energía fotovoltaica residencial, el almacenamiento estacionario y las centrales eléctricas virtuales. Esta convergencia abrirá nuevas vías económicas, permitiendo a los usuarios de vehículos eléctricos obtener ingresos a través de los servicios de la red, a la vez que permite que los sistemas eléctricos funcionen con mayor eficiencia y fiabilidad.

Arquitectura acoplada a CC de Sigenergy para la carga bidireccional escalable

El informe técnico presenta la arquitectura acoplada a CC de Sigenergy, que integra la energía solar, las baterías domésticas y el módulo de carga bidireccional de CC en un único sistema energético de alta eficiencia. Al reducir las pérdidas de conversión y simplificar el cumplimiento de los códigos de red globales, el diseño establece un nuevo estándar técnico para la carga bidireccional y facilita una implementación más fluida en diversos mercados.

A nivel de sistema, la generación fotovoltaica se transfiere directamente a la batería del vehículo a través de un enlace de CC compartido, lo que permite una carga completamente renovable y mejora la economía energética del hogar. Los controles inteligentes de la aplicación mySigen, la plataforma de gestión energética inteligente desarrollada por Sigenergy, permiten a los usuarios ajustar las prioridades y los límites de potencia en todos los activos, garantizando que el sistema energético se adapte perfectamente a las condiciones de la red regional y a las necesidades de uso individuales. La función nativa de arranque en negro mejora aún más la resiliencia energética al permitir que las baterías de los vehículos eléctricos alimenten las cargas domésticas durante los cortes de suministro sin hardware adicional.

Diseñada tanto para aplicaciones de consumo como para servicios de red, la arquitectura incluye interfaces EMS y VPP integradas que permiten a los vehículos eléctricos participar en mercados de flexibilidad junto con la energía solar y el almacenamiento estacionario. En regiones con limitaciones de red, la energía fotovoltaica y el almacenamiento pueden combinarse para ofrecer hasta 25 kW de carga rápida mejorada para el hogar. Este enfoque integrado proporciona una vía práctica y escalable para la adopción de V2X, mejorando el retorno de la inversión (ROI) del usuario y apoyando la transición hacia sistemas energéticos flexibles e impulsados por energías renovables.

El informe técnico, publicado conjuntamente, subraya que la carga bidireccional ya no es un concepto teórico; es un recurso desplegable, escalable y económicamente viable para los sistemas eléctricos modernos. Al combinar el hardware y la inteligencia artificial de Sigenergy con la experiencia en flexibilidad y agregación energética de The Mobility House Energy, el informe técnico busca impulsar el diálogo en la industria y acelerar su adopción en el mercado europeo.

Descargar el documento aquí:

https://www.sigenergy.com/en/newsroom/white_paper

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2847641/20251217_104720.jpg