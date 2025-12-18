SigenergyとThe Mobility House Energy、ホワイトペーパー「双方向充電の基礎と応用」を発表

ドイツ・ミュンヘンおよびデュッセルドルフ、2025年12月18日 /PRNewswire/ -- エネルギー貯蔵システム分野の先進的イノベーターである Sigenergy と、ミュンヘンを拠点とするエネルギー柔軟性アグリゲーター兼トレーダーのリーディングカンパニー The Mobility House Energy は、「双方向充電の基礎と応用」と題したホワイトペーパーを共同で発表しました。本ホワイトペーパーは、欧州各地での商用 Vehicle-to-Grid（V2G） 展開における両社の先行者としての経験を基に、Vehicle-to-Everything（V2X） 双方向充電技術が、再生可能エネルギーのさらなる導入を可能にし、分散型エネルギー・イノベーションの次なる章を切り拓くことで、グローバルなエネルギー柔軟性戦略の中核 となることを示しています。

双方向充電: 電力網変革の礎

Sigenergy and The Mobility House Energy previewed their joint white paper, “Fundamentals and Applications of Bi-Directional Charging,” at Solar Solutions Düsseldorf

世界的に電化が加速し、特にEVの普及が急速に進む中、Vehicle-to-Grid（V2G）技術 は、電力システムを安定化させ、分散型の柔軟性を引き出すための不可欠な手段として台頭しています。本ホワイトペーパーは、Sigenergy と The Mobility House Energy の両社が現場で実証してきた商用導入の経験を集約し、以下を提供します：

V2X技術およびアーキテクチャの包括的な概要

業界連携の強化とエコシステムの成長を促進するための指針

現在の技術成熟度と将来の市場動向に関する洞察

本ホワイトペーパーでは、V2X双方向充電 が、再生可能エネルギーの統合を支援し、ピーク需要を緩和し、電力網の安定性を強化する上で果たす 戦略的な役割 を強調しています。ISO 15118-20 の継続的な展開、双方向対応EVの成熟、さらに 動的料金 や フレキシビリティ市場 といった市場メカニズムの拡大と相まって、V2X は 2025年から2030年にかけて急速な発展 を遂げると見込まれています。

今後、V2X は住宅用太陽光発電（PV）、定置型蓄電池、仮想発電所（VPP） との統合がますます進むと考えられています。この融合により新たな経済的可能性が開かれ、EVユーザーは電力系統サービスを通じて収益を得られるようになると同時に、電力システムは より高い効率性と信頼性 をもって運用できるようになります。

スケーラブルな双方向充電を実現するSigenergyのDC結合アーキテクチャ

本ホワイトペーパーでは、太陽光発電、家庭用蓄電池、双方向DC充電モジュール を単一の高効率エネルギーシステムに統合する SigenergyのDC結合アーキテクチャ を紹介しています。変換損失を低減し、各国の電力系統コードへの適合を簡素化することで、この設計は 双方向充電における新たな技術標準 を打ち立て、さまざまな市場での円滑な導入を可能にします。

システムレベルでは、太陽光発電（PV）による電力が 共通のDCリンク を介して車両バッテリーへ直接送られ、再生可能エネルギーによる完全な充電 を可能にすると同時に、家庭のエネルギー経済性を向上させます。Sigenergyが開発したスマートエネルギー管理プラットフォーム mySigenアプリ に搭載されたインテリジェント制御により、ユーザーはすべてのエネルギー資産にわたって 優先順位や出力制限を細かく調整 することができ、地域ごとの電力網条件や個々の使用ニーズに合わせて、エネルギーシステムが シームレスに適応 することを可能にします。ネイティブのブラックスタート機能 により、追加のハードウェアを必要とせず、停電時でもEVバッテリーから家庭負荷へ給電できるため、エネルギーレジリエンスがさらに強化 されます。

このアーキテクチャは、消費者向け用途と系統側サービスの両方 を想定して設計されており、EMSおよびVPPとのインターフェースを標準搭載 しています。これにより、EVは太陽光発電や定置型蓄電池と並んで、フレキシビリティ市場への参加 が可能になります。電力系統に制約のある地域では、PVと蓄電池を組み合わせることで、最大25kWの強化された家庭用急速充電 を実現できます。この統合的なアプローチは、V2X導入に向けた実用的かつスケーラブルな道筋 を提供し、ユーザーの ROIを向上 させるとともに、柔軟性と再生可能エネルギー主導のエネルギーシステムへの移行 を支援します。

共同で発表された本ホワイトペーパーは、双方向充電がもはや理論上の概念ではなく、現代の電力システムにおいて導入可能で、スケーラブルかつ経済的に成立するリソースである ことを強調しています。SigenergyのハードウェアおよびAIインテリジェンスと、The Mobility House Energyのエネルギー柔軟性およびアグリゲーションに関する専門知識を組み合わせることで、本ホワイトペーパーは業界内の対話を活性化し、欧州全体での市場導入を加速させることを目的としています。

ホワイトペーパーのダウンロードはこちら：https://www.sigenergy.com/en/newsroom/white_paper

