Simpósio de Investimento e Cooperação de Outono Dourado de Wuxi Xishan Relata Resultados Fortes

WUXI, China, 10 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O Simpósio de Investimento e Cooperação de Outono Dourado de Wuxi Xishan de 2025 foi realizado em 8 de novembro sob o tema "Oportunidades Infinitas com Xishan". O evento reuniu mais de 200 líderes empresariais, especialistas acadêmicos e representantes institucionais de todo o mundo. Por meio de assinaturas de projetos, anúncios de parcerias e atividades relacionadas, o simpósio destacou o clima de investimento favorável de Xishan e o forte potencial de crescimento, adicionando um novo impulso ao desenvolvimento econômico contínuo do distrito.

Lançado em setembro, o Wuxi Xishan Golden Autumn Investment Promotion Month levou ao estabelecimento de novas parcerias comerciais por meio de eventos de promoção de investimentos, intercâmbios do setor e sessões de matchmaking de negócios, continuando a estimular o crescimento em toda a economia local.

Durante o simpósio, foram assinados 91 projetos-chave, abrangendo manufatura avançada, inovação tecnológica, investimento estrangeiro, agricultura e finanças. Entre eles, uma instalação de P&D e fabricação de caixas de engrenagens de turbinas eólicas capaz de produzir 1.000 unidades de 10 MW de alta precisão anualmente fortalecerá o cluster de equipamentos avançados da Xishan. Três projetos domésticos adicionais — uma instalação de fabricação inteligente para componentes de equipamentos de energia renovável e fusão nuclear, a sede e instalação de P&D da FanRuan Software e um local de produção em massa para equipamentos e materiais avançados de processo — reforçarão ainda mais a base industrial e a competitividade do distrito.

Além das contratações no local, o simpósio apresentou várias iniciativas importantes de colaboração, incluindo a fábrica inteligente global da JD.com para seus robôs Wolf Pack e a instalação de P&D e fabricação da Songci Electromechanical para equipamentos de energia renovável e semicondutores de última geração, ambos contribuindo para a construção de uma estrutura industrial moderna em Xishan.

No simpósio, o Distrito de Xishan, em parceria com a Cushman & Wakefield, lançou o Livro Branco sobre o Ambiente de Investimento de Wuxi Xishan 2025 e reconheceu os seis primeiros vencedores de seus prêmios de "Melhores Parceiros". O Governo do Distrito de Xishan também anunciou o lançamento de uma nova estrutura de colaboração inter-regional com os quatro principais centros de inovação de Wuxi.

