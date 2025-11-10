우시 시산 추계 투자협력 심포지엄, 기대 이상의 성과로 마무리

우시, 중국 2025년 11월 10일 /PRNewswire/ -- 지난 1월 8일에 2025년 우시 시산 추계 투자협력 심포지엄(Wuxi Xishan Golden Autumn Investment and Cooperation Symposium )이 '시산에 잠재된 무한한 기회(Infinite Opportunities with Xishan)'라는 주제로 개최되었다. 이 행사에는 전 세계 200여 명의 재계 지도자, 학계 전문가, 기관 대표가 참석했다. 이번 심포지엄에서 이루어진 프로젝트 계약, 제휴 발표, 그리고 관련 활동에서 시산구의 유리한 투자 환경과 높은 성장 가능성을 엿볼 수 있었으며, 결과적으로 시산구는 지역 경제 발전에 새로운 추진력을 얻게 되었다.

시산구는 9월에 '우시 시산 추계 투자 촉진의 달(Wuxi Xishan Golden Autumn Investment Promotion Month)'을 맞아 투자 설명회, 업계 교류, 그리고 기업과 투자자의 만남 주선 행사를 주관하고, 이를 통해 새로운 협력 관계를 구축하여 지역 경제의 성장 동력을 꾸준히 확보했다.

이번 심포지엄에서는 첨단 제조, 기술 혁신, 해외 투자 유치, 농업, 금융을 아우르는 91건의 주요 프로젝트 계약이 체결되었다. 특히, 연간 1000대의 고정밀 10메가와트(MW)급 풍력 터빈 기어박스를 생산할 수 있는 연구 및 제조 시설이 완공되면 시산구의 첨단 장비 산업 기반이 더욱 탄탄해질 것으로 기대된다. 중국 내 프로젝트 세 건도 추가로 추진된다. 요컨대, 재생에너지 및 핵융합 장비 부품 제조용 최첨단 자동화 공장, 판좐 소프트웨어(FanRuan Software) 본사 및 연구소, 그리고 첨단 공정 장비 및 소재 양산 기지 건립 프로젝트가 완료되면 시산구의 산업 기반과 경쟁력이 한층 더 굳건해질 전망이다.

이번 심포지엄에서는 행사 현장에서의 계약 외에, 몇 가지 중대 협력 계획도 발표되었다. 징둥닷컴(JD.com)의 울프 팩(Wolf Pack) 로봇 생산용 글로벌 최첨단 자동화 공장와 송치전기기계(SongciElectromechanical)의 차세대 재생에너지 및 반도체 장비 연구/제조 시설 등이 대표적인데, 이런 프로젝트 역시 시산구의 산업 기반을 현대화하는 데 일조할 것으로 보인다.

이번 심포지엄에서 시산구는 쿠시먼 앤드 웨이크필드(Cushman & Wakefield)와 협력하여 2025년 우시 시산 투자 환경 백서(2025 Wuxi Xishan Investment Environment White Paper)를 발간하고, 제1회 '최고 파트너(Best Partners)' 상 수상자 6개 기업에 대한 시상도 진행했다. 또한 시산구 정부는 우시시의 4대 핵심 혁신 센터와 협력하여 새로운 광역 협업 체계를 출범한다고 발표했다.

