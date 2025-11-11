El Simposio de Inversión y Cooperación Otoño Dorado de Wuxi Xishan reporta resultados sólidos

WUXI, China, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El Simposio de Inversión y Cooperación Otoño Dorado de Wuxi Xishan 2025 se celebró el 8 de noviembre bajo el lema "Oportunidades infinitas con Xishan". El evento reunió a más de 200 líderes empresariales, expertos académicos y representantes institucionales de todo el mundo. Mediante la firma de proyectos, el anuncio de alianzas y otras actividades relacionadas, el simposio puso de relieve el clima favorable para la inversión y el sólido potencial de crecimiento de Xishan, impulsando así el desarrollo económico de la región.

El Mes de Promoción de Inversiones Otoño Dorado de Wuxi Xishan, que comenzó en septiembre, ha propiciado el establecimiento de nuevas alianzas comerciales a través de eventos de promoción de inversiones, intercambios sectoriales y encuentros empresariales, estimulando el crecimiento de la economía local.

Durante el simposio, se firmaron 91 proyectos clave en áreas como la manufactura avanzada, la innovación tecnológica, la inversión extranjera, la agricultura y las finanzas. Entre ellos, destaca una planta de I+D y fabricación de cajas de engranajes para aerogeneradores con capacidad para producir 1.000 unidades de alta precisión de 10 MW al año, que fortalecerá el clúster de equipos avanzados de Xishan. Tres proyectos nacionales adicionales —una planta de fabricación inteligente de componentes para equipos de energías renovables y fusión nuclear, la sede central y el centro de I+D de FanRuan Software, y una planta de producción en masa de equipos y materiales de procesos avanzados— reforzarán aún más la base industrial y la competitividad del distrito.

Además de las firmas de acuerdos presenciales, el simposio presentó varias iniciativas de colaboración importantes, como la fábrica inteligente global de JD.com para sus robots Wolf Pack y el centro de I+D y fabricación de Songci Electromechanical para equipos de semiconductores y energías renovables de última generación. Ambas contribuirán a la creación de un marco industrial moderno en Xishan.

Durante el simposio, el Distrito de Xishan, en colaboración con Cushman & Wakefield, publicó el Libro Blanco sobre el Entorno de Inversión de Wuxi Xishan 2025 y reconoció a los seis primeros galardonados con sus premios a los "Mejores Socios". El Gobierno del Distrito de Xishan también anunció el lanzamiento de un nuevo marco de colaboración interregional con los cuatro principales centros de innovación de Wuxi.