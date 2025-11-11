Le Wuxi Xishan Golden Autumn Investment and Cooperation Symposium annonce de bons résultats

WUXI, Chine, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 2025 Wuxi Xishan Golden Autumn Investment and Cooperation Symposium s'est tenu le 8 novembre sous le thème "Infinite Opportunities with Xishan" (Opportunités infinies avec Xishan). L'événement a rassemblé plus de 200 chefs d'entreprise, experts universitaires et représentants institutionnels du monde entier. Grâce à la signature de projets, à l'annonce de partenariats et à d'autres activités connexes, le symposium a mis en lumière le climat d'investissement favorable et le fort potentiel de croissance de Xishan, donnant ainsi un nouvel élan au développement économique en cours du district.

Lancé en septembre, le Wuxi Xishan Golden Autumn Investment Promotion Month a permis d'établir de nouveaux partenariats commerciaux par le biais d'événements de promotion des investissements, d'échanges industriels et de séances de mise en relation d'affaires, continuant ainsi à stimuler la croissance de l'économie locale.

Au cours du symposium, 91 projets clés ont été signés, portant sur la fabrication de pointe, l'innovation technologique, l'investissement étranger, l'agriculture et la finance. Parmi elles, une installation de R&D et de fabrication de boîtes de vitesse pour éoliennes, capable de produire 1 000 unités de haute précision de 10 MW par an, renforcera le pôle d'équipements de pointe de Xishan. Trois autres projets nationaux - une installation de fabrication intelligente de composants d'équipements pour les énergies renouvelables et la fusion nucléaire, le siège et l'installation de R&D de FanRuan Software, et un site de production de masse d'équipements et de matériaux de pointe - renforceront encore la base industrielle et la compétitivité de la région.

Outre les signatures sur place, le symposium a présenté plusieurs initiatives de collaboration majeures, notamment l'usine intelligente mondiale de JD.com pour ses robots Wolf Pack et l'installation de R&D et de fabrication de Songci Electromechanical pour la prochaine génération d'équipements d'énergie renouvelable et de semi-conducteurs, qui contribueront toutes deux à la construction d'un cadre industriel moderne à Xishan.

Lors du symposium, le district de Xishan, en partenariat avec Cushman & Wakefield, a publié le livre blanc 2025 Wuxi Xishan Investment Environment White Paper et a récompensé les six premiers lauréats de son prix "Best Partners". Le gouvernement du district de Xishan a également annoncé le lancement d'un nouveau cadre de collaboration interrégionale avec les quatre principaux centres d'innovation de Wuxi.

