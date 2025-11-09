無錫錫山金秋招商懇談會碩果盈枝

懇談會現場，91個重大項目集中籤約展示，涵蓋產業、科創、外資、農業、基金等多個領域。其中，年產1000台10MW以上級風電齒輪箱精密零部件研發及製造基地項目，將助力錫山高端裝備產業集群提質升級；新能源及核聚變核心裝備關鍵部件一體化智能製造項目、帆軟軟件總部及研發生產基地項目、先進製程裝備及材料研發規模化生產項目等3個重大內資項目，將進一步完善區域產業鏈條、提升產業核心競爭力。

除現場簽約項目外，懇談會集中展示一批重大合作項目，包括京東狼族機器人全球智能工廠項目、松瓷新能源和半導體先進裝備研發製造基地項目等，將為錫山構建現代化產業體系提供堅實支撐。

會上，錫山聯合戴德梁行發佈《2025無錫錫山投資環境白皮書》，並為首批6家「最佳合夥人」授牌。錫山區人民政府與無錫市四大創新合作中心跨區域協作共同體正式啟動。

SOURCE 無錫錫山金秋招商合作懇談會